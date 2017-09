Novara-Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Parma, LaPresse

Novara-Parma, diretta dall'arbitro Daniele Martinelli della sezione di Roma 2 (coadiuvato dagli assistenti Borzomì e Capaldo e dal quarto ufficiale Daniele Minelli), domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, è una partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e si disputerà presso lo stadio "Silvio Piola" nell'omonimo capoluogo piemontese. Il match metterà l'una di fronte all'altra due squadre che hanno cominciato i rispettivi campionati in maniera diametralmente opposta.

QUI NOVARA

La squadra di Corini è reduce dal KO esterno sul campo del Carpi, al Cabassi i gaudenziani sono stati sconfitti di misura per effetto del gol di Malcore a inizio gara e non sono riusciti a recuperare, ora nel suo primo impegno casalingo di fronte ai suoi supporter il Novara cercherà di ottenere il primo risultato utile in campionato, preferibilmente un successo che possa rilanciare la squadra e ridare ottimismo all'ambiente. Non sarà facile raggiungere i play-off ma i tifosi confidano almeno in una salvezza senza rimanere coinvolti nelle sabbie mobili della classifica.

QUI PARMA

La formazione allenata da Roberto D'Aversa non vuole fermarsi, il ritorno in Serie B non poteva essere più ducale per i ducali che nella partita inaugurale del campionato cadetto hanno battuto di misura la Cremonese grazie al calcio di rigore procurato da Jacopo Dezi e trasformato da Emanuele Calaiò. Pur essendo una neopromossa, il Parma nutre grandi ambizioni per questa stagione che potrebbe precedere quella del clamoroso ritorno in Serie A a soli tre anni dal fallimento che sembrava dovesse spazzar definitivamente via i crociati dal grande calcio. Certo, il cammino verso la massima categoria non sarà agevole e soprattutto sarà pieno di ostacolo, le rivali per la promozione non mancano di certo e mai come quest'anno la zona play-off si prevede così affollata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Eugenio Corini ha in mente la seguente formazione anti-Parma: in porta ci sarà Montipò che nel pre-campionato è riuscito a guadagnarsi i galloni di titolare, nella difesa a tre non possono mancare due garanzie come Mantovani e Troest, l'ultimo posto a disposizione se lo contendono Tartaglia (presente nella gara contro il Carpi) e Scognamiglio, senza dimenticarci di Del Fabro. Centrocampo a cinque con i terzini Dickmann e Calderoni che scaleranno verso la linea mediana per affiancare Casarini, Ronaldo e Orlandi. In attacco Corini ha diverse soluzioni a disposizione, dal confermare la coppia Sansone-Macheda a proporre in alternativa Maniero e Manconi (protagonista di un'ottima seconda parte di stagione lo scorso anno a Trapani).

D'Aversa opterà per un 4-3-3, anche questa volta in porta ci sarà Frattali, per il reparto difensivo sarà compito di Gagliolo e Di Cesare non far penetrare gli avversari in area di rigore, sulle fasce andranno gli esterni Germoni e Scaglia. A centrocampo ritroveremo sicuramente Dezi e Barillà che hanno fatto un figurone nella gara contro la Cremonese, mentre Scozzarella potrebbe prendere il posto di Munari. Nel tridente offensivo Baraye e Calaiò si contendono il ruolo di punta centrale, Nocciolini e Di Gaudio saranno le due ali che affiancheranno il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICI

Di solito i bookmaker non trascurano il fattore campo, e la gara tra Novara e Parma non fa eccezione anche se le quote sono molto equilibrate tra loro: differenza minima, infatti tra il 2,65 che Bwin propone per il successo interno dei gaudenziani, e il 3,00 di Bet365 in caso di vittoria esterna degli ospiti, stessa quota su WilliamHill per l'X. Per le agenzie di scommesse online questo è un match da Under (1,50 su Bet365) con l'Over proposto a una quota di 2,50 su Unibet. Il risultato esatto più plausibile secondo Betclic è l'1-1 che viene dato a 5,75, la più bassa di tutte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Trattandosi di una gara valida per il campionato di Serie B, Novara-Parma sarà visibile in diretta tv solamente su Sky Sport, l'incontro andrà in onda sul canale 252 della piattaforma satellitare, oltre che in alta definizione si potrà vedere sul canale 272 in standard definition. Per la diretta streaming video è possibile collegarsi all'indirizzo https://skygo.sky.it oppure scaricamente gratuitamente l'app di Sky Go su smartphone e tablet di proprietà del cliente che ha sottoscritto l'abbonamento.

© Riproduzione Riservata.