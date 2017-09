Padova Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Fano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Padova-Fano, che sarà diretta da Andrea Capone, si gioca domenica 3 settembre alle ore 20.30 ed è uno dei posticipi serali nel programma della seconda giornata del girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Una partita che vedrebbe in teoria opposte una pretendente all'alta classifica e una squadra che mira innanzitutto a guadagnarsi la permanenza tra i professionisti per un altro anno. Saranno i marchigiani però in questa occasione a guardare dall'alto in basso i veneti, grazie al successo ottenuto in casa, nella prima giornata di campionato, contro il Bassano, grazie ad un rete di un pesarese doc, Torelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Padova Fano non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

Tre punti d'oro per una squadra che ha iniziato comunque bene la stagione ufficiale, battendo il Santarcangelo e pareggiando contro il Ravenna nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, perdendo la qualificazione al turno successivo solo per un gol di differenza reti rispetto ai giallorossi romagnoli. Il Padova ha invece partecipato alla prima fase della Tim Cup superando il primo turno ad eliminazione diretta battendo in casa il Rende.

Sorprendentemente, dopo la pur buona prova di Brescia nel secondo turno che ha sancito l'eliminazione dei biancoscudati con una sconfitta di misura, è arrivato un crollo inaspettato per la squadra di Bisoli all'esordio in campionato. Sul campo del Renate, già mina vagante del torneo di terza serie nella scorsa stagione, il Padova è stato costretto a cedere il passo, incassando le reti di Gomez, Ungaro e Antezza e subendo un tre a zero che non rappresenta di certo il miglior viatico della nuova stagione. Una nuova delusione da archiviare in fretta per i veneti, dopo quella subita con la sconfitta in casa nel primo turno dei play off contro l'Albinoleffe.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Padova in campo con Bindi estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Russo, Cappelletti e Trevisan. Sulla corsia laterale di destra giocherà Madonna, mentre sul lato mancino del campo si muoverà Contessa, nel terzetto centrale a centrocampo saranno invece schierati Mandorlini, De Risio e Pulzetti. In attacco, tandem composto da Chinellato e Guidone. La risposta del Fano sarà affidata all'estremo difensore Miori alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Lanni, Ferrani, Gattari e Fabbri dalla fascia destra alla fascia sinistra. Terzetto titolare a centrocampo composto da Schiavini, Capellupo e Torelli, mentre Filippini avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo Germinale-Melandri.

LA CHIAVE TATTICA

Bisoli sulla panchina del Padova confermerà come modulo il 3-5-2 pur reduce da una partita da dimenticare contro il Renate. I veneti dovranno archiviare in fretta il brutto passo falso dimostrando però maggior coesione come squadra, per evitare di iniziare ad handicap un campionato in cui vorrebbero essere protagonisti. 4-3-1-2 per il Fano di mister Cuttone, sicuramente galvanizzato dalla vittoria contro il Bassano e deciso quantomeno a conquistare una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Padova) vale 1,63; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,50 mentre il segno 2 (vittoria Fano) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 5,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

