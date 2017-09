Perugia-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Pescara, Foto LaPresse

Perugia-Pescara, diretta dal signor Aureliano di Bologna, domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, è forse il match di grido della seconda giornata di Serie B 2017-18: si affrontano infatti due squadre che hanno esordito col botto e sono entrambe reduci da due vittorie schiaccianti rispettivamente contro Virtus Entella e Foggia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Perugia-Pescara sarà trasmessa in diretta tv sul canale 251 della piattaforma di Sky che anche per questa stagione propone in esclusiva sulle proprie reti tutte le partite del campionato di Serie B. La pay-tv satellitare offre ai suoi abbonati la possibilità di guardare la partita in diretta streaming video grazie al servizio Sky Go accessibile all'indirizzo https://skygo.sky.it con la possibilità di scaricare l'app su smartphone e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI E LE TATTICHE

Analizziamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni che vedremo in campo dal primo minuto, a cominciare dal Perugia di Giunti che adotterà il rombo 4-3-1-2 che pare aver funzionato benissimo contro la Virtus Entella. La coppia d'attacco Han-Cerri si è dimostrata davvero molto affiatata e difficilmente il mister rinuncerà a loro, pur consapevole che sono prontissimi in rampa di lancio sia Di Carmine che Mustacchio, insomma problemi di abbondanza per quanto riguarda il reparto offensivo. Dietro alle due punte ci sarà un trequartista, i favoriti per una maglia da titolare sono Terrani e Guberti; per quanto riguarda la linea mediana, con Brighi squalificato sarà Emmanuello a fare compagnia a Colombatto e Bandinelli, al centro della difesa verso la riconferma i due centrali Volta e Monaco con al fianco gli esterni Alhassan e Del Prete, in porta non può mancare una garanzia come Rosati.

Molto offensivo, esattamente nello stile delle squadre allenate di Zeman, il 4-3-3 del Pescara: tra i pali Pigliacelli sa il fatto suo, Mazzotta e l'ultimo arrivato Balzano si accomoderanno sulle corsie esterne mentre al centro della difesa Fornasier e Bovo avranno una chance per mettersi in mostra. A centrocampo Coulibaly non dovrebbe avere problemi per ottenere la conferma di una maglia da titolare, qualche dubbio in più sugli altri due mediani, al momento Brugman e Proietti sono in vantaggio anche se Valzania e Bruno scalpitano in panchina. Dopo la tripletta al Foggia Pettinari è diventato inamovibile, qualche dubbio in più sulla presenza di Mancuso e Del Sole, forse il tecnico vorrà mettere alla prova Ganz e il giovanissimo Lattel Lath.

QUI PERUGIA

A Federico Giunti sono bastati novanta minuti per far dimenticare Cristian Bucchi ai tifosi del Perugia: complice un avversario tutt'altro che irresistibile, l'Entella di Castorina che ancora deve carburare a dovere, i grifoni biancorossi hanno letteralmente passeggiato al Comunale di Chiavari, espugnato con un roboante 5 a 1. Sugli scudi il nordcoreano Han (ex-Cagliari), autore di una tripletta, ma anche Cerri (due assist e un gol su rigore) e Colombatto sono andati a segno, unica nota stonata l'espulsione di Brighi che non ha comunque messo a repentaglio i tre punti per il Perugia che ora va a caccia di conferme contro una delle squadre che potrebbero far parlare maggiormente di sé in questa stagione.

QUI PESCARA

Perché se il Perugia è stato capace di segnare 5 gol già alla prima giornata, il Pescara di Zeman non è stato da meno: all'Adriatico i delfini biancazzurri hanno asfaltato il neopromosso Foggia grazie a un'altra tripletta, quella di Pettinari, e ad arrotondare il punteggio ci hanno inoltre pensato Benali e Mancuso. Dopo l'annata da incubo in Serie A, i tifosi abruzzesi possono tornare a sognare: almeno lo spettacolo sarà garantito, per i risultati si vedrà strada facendo ma i supporter sperano che arrivino anche quelli a braccetto con i (tanti) gol. Storicamente l'allenatore ceco ha sempre fatto grandi cose quando ha allenato un gruppo di giovani con la voglia di spaccare il mondo, basta guardare il precedente fortunato nel 2012 quando proprio sulla panchina del Pescara, Zeman lanciò tre talenti che oggi sono tra le colonne portanti della nazione italia: Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile.

QUOTE E PRONOSTICI

Quote tutt'altro che sbilanciate per quanto riguarda il pronostico di Perugia-Pescara, leggermente favoriti i grifoni di Giunti la cui vittoria viene valutata intorno a 2,38 su WilliamHill, vincita che si alza a 3,40 volte la posta giocata su PaddyPower in caso di parità, e scende lievemente a 3,10 su Bet365 per il successo esterno dei delfini di Zeman. Insieme le due formazioni hanno realizzato 10 gol in 90 minuti, niente di strano che i bookmaker hanno fissato per l'Over (1,56 su Unibet) una quota decisamente più bassa rispetto all'Under (2,35 su Bet365), entrambe vorranno vincere e non baderanno certamente a difendersi.

