Piacenza Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Piacenza-Cuneo, che viene diretta da Marco Rossetti e si gioca domenica 3 settembre alle ore 16.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della seconda giornata di campionato nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Emiliani e piemontesi non hanno però iniziato nel modo giusto la loro avventura, partendo in campionato con una sconfitta. Il Piacenza è uscito battuto dal confronto con la matricola Monza, un secco due a zero che ha messo in luce una squadra imballata e poco fresca, a dispetto dell'ottima figura che i biancorossi avevano fatto nella prima fase della Tim Cup.

Il Piacenza infatti ha ottenuto prima una vittoria casalinga contro la Massese, e poi un colpaccio esterno contro una formazione di Serie B, il Novara, prima di ritrovarsi sconfitto con onore in trasferta da un club della massima serie, il Crotone, nel terzo turno ad eliminazione diretta. Peggio era andata al Cuneo nei primi impegni ufficiali della stagione in Coppa Italia di Serie C, prima con il ko contro il Monza in casa, e poi con il pari contro la Carrarese in trasferta, risultato comunque inutile per ottenere il passaggio al secondo turno della competizione. Così è andata e dunque il Cuneo è partito con un ko anche contro la Carrarese, affrontata dopo la Coppa anche all'esordio in casa in campionato. Toscani vincenti di misura con un gol di Tentoni, e cuneesi ora chiamati a fare i primi punti della stagione, al rientro tra i professionisti dopo la promozione dalla Serie D dell'anno passato, contro un Piacenza che vuole dimostrare che quanto di buono fatto vedere in Coppa Italia non è stato solo un qualcosa di effimero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Garilli di Piacenza. Padroni di casa in campo con Fumagalli tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Pergreffi, Bini e Silva. Di Cecco sulla corsia laterale di destra e Masciangelo sulla corsia laterale di sinistra saranno i due esterni laterali, mentre a centrocampo si muoveranno Scaccabarozzi, Morosini e Pederzoli. In attacco spazio a Romero in coppia con Nobile. Risponderà il Cuneo con Stancampiano a difesa della porta, Baschirotto schierato in posizione di terzino destro e Quitadamo in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Conrotto e Boni. Terzetto titolare di centrocampo formato da Cristini, Rosso e Gerbaudo, mentre in attacco il tridente offensivo vedrà partire dal primo minuto Aperi, Zamparo e Anastasia.

LA CHIAVE TATTICA

Il Piacenza di Franzini sarà schierato in campo con il 3-5-2, mentre il Cunero di mister Gardano giocherà con il 4-3-3. Entrambe le squadre nella prima giornata di campionato hanno messo in mostra lacune piuttosto evidenti in fase difensiva, per il Cuneo soprattutto è mancata la reazione dopo aver subito lo svantaggio contro la Carrarese. Giornata invece del tutto da dimenticare per il Piacenza a Monza, anche e soprattutto perchè come detto gli emiliani venivano da un precampionato incoraggiante, ritrovandosi invece surclassati in tutto e per tutto da una neopromossa organizzata, ma che mancava della qualità che probabilmente i piacentini possono vantare nella rosa.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Piacenza) vale 1,50; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,65 mentre il segno 2 (vittoria Cuneo) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 6,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

