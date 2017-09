Pisa Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Siena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pisa Siena verrà diretta dall'arbitro Matteo Proietti; alle ore 20:30 di domenica 3 settembre si gioca per la seconda giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Appuntamento serale tra due formazioni chiamate a recitare un ruolo da protagoniste, anche solo per il loro blasone, nel campionato di terza serie. Per il Pisa, appena tornato su questo palcoscenico dopo la Serie B disputate nella passata stagione, l'avvio è stato traumatico con una sconfitta di misura nel posticipo in casa dell'Olbia a causa di una prodezza di Ragatzu, talento sardo non esploso con il Cagliari ma che sta vivendo ora una seconda giovinezza sempre nella sua amata Isola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Siena non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Nerazzurri dunque a secco in questo nuovo avvio di campionato, al contrario di un Siena che è partito con il piede giusto superando di misura in un altro derby toscano la Lucchese, sconfitta grazie ad un gol di Cristiani ad inizio ripresa. In Coppa Italia il Pisa è partito in estate partecipando al tabellone principale di Tim Cup, sconfiggendo nel primo turno ad eliminazione diretta il Varese per poi uscire di scena nel secondo turno, sempre disputato in casa, contro il Frosinone capace di vincere di misura all'Arena Garibaldi. Il Siena ha invece affrontato la prima fase della Coppa Italia di Serie C, pareggiando sia contro il Gavorrano sia contro il Prato in un girone tutto toscano, e lasciando dunque spazio proprio al Prato per la qualificazione al turno successivo. Segnali sostanzialmente positivi per i pisani e negativi per i senesi, che si sono completamente ribaltati nella prima giornata di campionato, con la prima sfida all'Arena Garibaldi che diventa dunque subito un test molto importante per i nerazzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro: il Pisa scenderà in campo con Petkovic a difesa della porta, Favale in posizione di terzino destro, Lisuzzo e Ingrosso difensori centrali e Mannini come esterno laterale sinistro di difesa. A centrocampo ci sarà spazio per Di Quinzio, Gucher e Izzillo nel terzetto titolare, mentre Negro, Giannone ed Eusepi si muoveranno nel tridente offensivo. Il Siena scenderà in campo per la sua prima trasferta stagionale in campionato con Pane a difesa della porta, Brumat e Iapichino sulle corsie laterali di difesa, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, nel terzetto titolare giocheranno Vassallo, Damian e Bulevardi, mentre Cristiani avrà compiti da trequartista alle spalle di Marotta e Neglia che andranno a formare il tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Pisa di Gautieri, 4-3-1-2 per il Siena di Mignani: a livello tattico la sfida sarà sicuramente interessanti, considerando che le due formazioni sono comunque reduci da due match equilibrati. Lo è stato anche quello del Pisa, che pure avrebbe avuto le occasioni per strappare almeno un pareggio in Sardegna, così come quello del Siena che contro la Lucchese ha saputo capitalizzare il guizzo giusto. Vedremo quale delle due squadre dimostrerà la maturità per riuscire a puntare ad un campionato da protagonista in questa nuova, competitiva Serie C.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Pisa) vale 1,70; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Siena) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 4,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.