Pistoiese Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese Monza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pistoiese-Monza, che sarà diretta dall'arbitro Gianpiero Mele e si gioca domenica 3 settembre alle ore 16.30, sarà la seconda sfida di campionato per i brianzoli impegnati nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Gli orange toscani hanno infatti riposato nella prima giornata di campionato, essendo quest'anno il raggruppamento composto da diciannove squadre. Il Monza è invece tornato tra i professionisti come meglio non avrebbe potuto fare, battendo con un secco due a zero il Piacenza con le reti di Cori su calcio di rigore in chiusura di primo tempo e di Giudici nella ripresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Monza non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL QUADRO DEL MATCH

Da sottolineare come i brianzoli abbiano iniziato nel migliore dei modi la loro stagione anche in Coppa Italia, conquistando il primo posto e la qualificazione al secondo turno precedendo nel girone C Carrarese e Cuneo. La Pistoiese ha dovuto invece cedere il passo al Pontedera, chiudendo con un solo punto il triangolare. Le due squadre non si affrontano in campionato dal 25 marzo del 2007, data dell'ultimo precedente in Toscana con la partita che si concluse sullo zero a zero.

La Pistoiese non batte il Monza in casa dal 2001, mentre i brianzoli hanno vinto gli ultimi due precedenti in casa, uno disputato in Serie C nel 2006 e uno disputato in Serie B nel 2001, ma a Pistoia non vincono da tempo. A reti bianche sono terminati due degli ultimi tre precedenti giocati in casa della Pistoiese, e anche in questo caso c'è da aspettarsi una partita raccolta, col Monza che ha dimostrato grande solidità nel suo esordio in campionato contro il Piacenza. C'è da dire che sul piano del gioco, anche il test in Coppa Italia contro il Pontedera, pur perso di misura, ha messo in luce una Pistoiese convincente, servirà un pizzico di cinismo in più, sempre utile a inizio stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Melani di Pistoia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Zaccagno tra i pali e una difesa a tre con Mulas, Priola e Quaranta schierati dal primo minuto. Regoli sulla fascia destra e Minardi sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali, con Hamlili e Tartaglione che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, tridente offensivo composto da Zappa, da Ferrari e da Surraco. La risposta del Monza sarà affidata a Liverani come estremo difensore, mentre Carissoni a destra e Tentardini a sinistra saranno i due esterni laterali. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con Giudici sulla fascia destra e D'Errico sulla fascia sinistra, mentre i due centrali sulla mediana saranno Perini e Guidetti. Il tandem offensivo titolare sarà composto invece da Cori e Palazzo.

La Pistoiese di Indiani partirà in questo campionato con un 3-4-3 molto offensivo, un modulo che il tecnico, che ha girato molte panchine in toscana, spera possa essere efficace per sperare in qualcosa di più di una tranquilla salvezza che è stato l'orizzonte più recente degli orange nelle ultime stagioni. 4-4-2 per il Monza di Zaffaroni che ha nettamente meritato il primo successo contro il Piacenza, sovrastando di fatto gli avversari. Una partenza brillante che andrà ora confermata su un campo difficile.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Pistoiese) vale 2,30; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Monza) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,90 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.