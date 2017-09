Pordenone Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Sudtirol, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Pordenone Sudtirol sarà diretta dall'arbitro Giampaolo Mantelli: per la seconda giornata del girone B di Serie C 2017-2018 si gioca alle ore 18:30 di domenica 3 settembre. I friulani arrivano alla gara con i favori del pronostico, visto che lo scorso anno hanno mancato di un soffio l'approdo nel campionato cadetto, vedendosi eliminare nella semifinale dei play-off dal Parma. Il Sudtirol invece ha lottato a metà classifica, riuscendo ad evitare i play-out. Dopo la prima giornata entrambe si ritrovano con tre punti in graduatoria: il Pordenone ha vinto di misura in casa del Santarcangelo, mentre gli altoatesini si sono imposti di una rete contro l'Albino Leffe fra le mura amiche. La seconda vittoria consecutiva garantirebbe alla squadra che riuscirà a trionfare una notevole crescita dell'autostima, che a lungo andare potrebbe essere decisiva in una stagione difficile e complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il cambio di allenatore, con l'addio di Tedino e l'arrivo di Leonardo Colucci, non ha cambiato il modulo di gioco del Pordenone, che consiste in un 4-3-3 molto offensivo e che rende quella nero-verde una formazione estremamente temibile. Fra i pali i tifosi vedranno giocare l'estremo difensore Simone Perilli, che coordinerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino destro Eros Pellegrini, e sul versante opposto dal terzino destro Michele De Agostini; a completare il reparto ci saranno i due difensori centrali Giulio Parodi e Alessandro Bassoli. A centrocampo, oltre al mediano Salvatore Burrai (autore del gol vittoria nella precedente sfida a Santarcangelo di Romagna), saranno presenti Gianvito Misuraca e Matteo Buratto, mentre il compito di mettere in difficoltà la difesa avversaria andrà ai due esterni d'attacco, Patrick Ciurria a destra e Riccardo Martignano a sinistra. Il punto di riferimento in avanti sarà la punta centrale Federico Gerardi, catalizzatore di moltissimi palloni.

Il Sudtirol Alto-Adige risponderà con un modulo decisamente più prudente, vale a dire il 3-5-2. Mister Paolo Zanetti in difesa si avvarrà della collaborazione del portiere Daniel Offredi e dei tre difensori Kevin Vinetot, Paolo Frascatore e Filippo Sgarbi. La linea centrale del campo sarà appannaggio dei due esterni Fabian Tait e Andrea Zanchi, mentre i tre centrali saranno Renny Smith, Andrea Boccalari e Luca Bertoni. A completare la formazione dell'Alto-Adige ci saranno le due punte centrali Alessandro Gatto e Rocco Costantino.

LA CHIAVE DEL MATCH

La sfida, come detto in precedenza, ha una chiara favorita, e si tratta ovviamente del Pordenone. I nero-verdi hanno un maggiore spessore tecnico e possono contare sull'incitamento dei propri tifosi, che daranno un contributo fondamentale nella prima gara casalinga della stagione. Il compito del Sudtirol Alto-Adige sarà quello di non commettere distrazioni e cercare di ripartire in contropiede in diverse circostanze.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L'ultimo step è lo studio delle quote relative all'incontro fra Pordenone e Sudtirol Alto-Adige. Secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power i padroni di casa sono stra-favoriti con la quota di 1.62. Il pareggio invece paga 3.60, la vittoria del Sudtirol Alto-Adige addirittura 5.20.

