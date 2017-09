Prato Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Livorno, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Prato-Livorno sarà diretta dall'arbitro Ilario Guida e, domenica 3 settembre alle ore 18.30, sarà un derby toscano sempre molto sentito nel programma della seconda giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018. Le due formazioni hanno iniziato in maniera decisamente diversa il loro cammino nel girone A: il Prato è incappato subito nella prima sconfitta sul campo di un'arrembante Viterbese, impostasi con il punteggio di tre a uno. Un passo indietro rispetto alle prestazioni di Coppa Italia che hanno visto il Prato conquistare quattro punti contro Siena e Gavorrano e guadagnarsi così l'accesso al secondo turno della competizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Livorno non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Livorno invece dopo aver subito con una sconfitta a Carpi l'eliminazione dal tabellone principale di Tim Cup nel secondo turno, si è riscattato battendo in casa due a uno il Gavorrano grazie alle reti di Doumbia e Pedrelli che hanno ribaltato l'iniziale svantaggio. In Coppa Italia i labronici erano sembrati un cantiere ancora in allestimento, con una sofferta vittoria ai rigori contro la Feralpisalò nel primo turno e poi il tracollo del Cabassi: vincere subito in campionato ha rappresentato una notevole iniezione di fiducia per una piazza che continua a sognare il ritorno in cadetteria dopo la deludente scorsa stagione, in cui avversarie troppo attrezzare hanno impedito agli amaranto di cercare l'immediata risalita in Serie B. Quest'anno, forti di un allenatore ambizioso come Sottil che ha fatto grandi cose l'anno scorso alla guida del Siracusa, il Livorno proverà a rialzare la testa: certo il Prato visto contro la Viterbese è apparso troppo confuso e fragile in difesa per non pensare a degli accorgimenti in vista di questa prima casalinga.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Lungobisenzio di Prato. Padroni di casa in campo con Alastra tra i pali, Polo sull'out difensivo di destra e Badan sull'out difensivo di sinistra, mentre Marzorati e Ghidotti giocheranno come difensori centrali. Marini, Guglielmelli e Gargiuli saranno schierati nel terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Piscitella, Vangi e Ceccarelli. Il Livorno affronterà la prima trasferta in campionato della stagione con Mazzoni in porta, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Franco in posizione di terzino sinistro, con Gonnelli e Gasbarro al centro della retroguardia. Gemmi e Luci saranno i playmaker arretrati mentre Murilo, Maritato e Doumbia giocheranno come incursori offensivi alle spalle di Ponce, che sarà confermato nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Prato di Catalano, 4-2-3-1 per il Livorno di Sottil. Sicuramente i labronici partono con altre ambizioni, seppur tutte da verificare, in questo campionato in cui i cugini toscani cercheranno l'ennesima salvezza, peraltro da rincorrere col fardello di un'inchiesta su tesseramenti irregolari che potrebbe portare a punti di penalizzazione in classifica. Dopo due salvezze ai play out a Prato cercano un po' di tranquillità, servirà invece continuità al Livorno per dimostrare di poter combattere con le grandi in testa alla classifica del girone A del campionato di Serie C.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Prato) vale 3,10; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Livorno) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,20 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

