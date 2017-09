Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote delle partite (2^ giornata, oggi)

Pronostici Serie B 2^ giornata (LaPresse)

Si accenderà solo oggi domenica 3 settembre la seconda giornata della Serie B 2017-2018: approfittando della sosta per le nazione infatti la cadetteria sarà in campo eccezionalmente di domenica con un solo posticipo previsto per la serata di lunedì. Prima di vedere quindi i pronostici dei match messi in calendario riepiloghiamo il calendario per questa emozionante seconda giornata. Dopo l’anticipo di sabato sera tra Brescia e Palermo la giornata di oggi avrà inizio alle ore 17.30 al Castellani per la partita tra Empoli e Bari. Saranno invece ben 8 le sfide il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.30 ovvero: Ascoli-Pro Vercelli, Cesena-Venezia, Cremonese-Avellino, Foggia-Entella, Frosinone-Cittadella, Novara-Parma, Perugia-Pescara e Spezia-Carpi. Il programma quindi si chiuderà solo domani lunedì alle ore 20.30 con il posticipo tra Salernitana e Ternana: vediamo quindi a chi il pronostico concede la palma di favorito alla vittoria in questo turno della Serie B.

I FAVORITI IN CASA

Partendo dal primo match in programma per oggi va detto che per storia, rosa e fattore campo nella sfida tra Empoli e Bari, sono gli azzurri di Vivarini i favoriti alla vittoria, desiderosi di riscattare l’opaco pareggio realizzato nel primo turno contro la Ternana. Altro esito che arride ai padroni di casa è quello della sfida tra Ascoli e Pro Vercelli: al Del duca i bianconeri non possono sbagliare dopo il Ko recuperato contro il Cittadella, ennesimo risultato brutto raccolto in questa ultima parte d’estate. Altre club che deve riscattarsi e ne ha la giusta possibilità di fronte al pubblico di casa è il Cesena che affronterà oggi la neopromossa Venezia di Inzaghi: i cavallucci marini paiono favoriti al Manuzzi in virtù delle motivazioni che potrebbero avere di fronte al proprio pubblico. Fattore campo a parte nella sfida tra Cremonese e Avellino sono gli irpini a tenere un vantaggio consistente sulla carta: una buona rosa e tante ambizioni per questa stagione della cadetteria oltre ce un buon avvio con la vittoria per 2-1 conto il Brescia. Simile la situazione anche della neo promossa Foggia impegnata in casa contro l’Entella: anche qui il club ospite ha buone chance di affermarsi anche perchè la prova dei satanelli contro i delfini sabato è risultata davvero disastrosa.

LUNEDI IL POSTICIPO SALERNITANA TERNANA

Match aperto invece tra Frosinone e Cittadella dove però il fattore campo potrebbe pesare molto nelle quote assegnate: lo storico comunque ci racconta di un match molto equilibrato negli ultimi anni e lo stato di forma appare ottimale per entrambe, vincenti anche nel primo turno della cadetteria. Sfida invece che pende a favore dei padroni di casa tra Novara e Parma: nonostante la storia gloriosa i ducali arrivano in campo dal campionato di Lega Pro, ma va ricordato che finora i piemontesi hanno raccolto ben poche soddisfazioni. Pronostico contro il fattore campo per la partita tra Perugia e Pescara: i delfini appena decaduti dalla serie A scendono in campo al Curi dopo il 6-1 contro il Foggia dove si è vista tutta la qualità della rosa di Zeman. Spezia-Carpi sarà l’ultima sfida in programma oggi e al Picco il match di annuncia pesante: se da una parte i liguri sono favoriti dal fattore campo va detto che sono i falconi ad arrivare in campo con numeri migliori nello stato di forma. La 2^ giornata della Serie B si chiuderò poi con il posticipo tra Salernitana e Ternana atteso per lunedì: qui il favore potrebbe pendere per i padroni di casa visto che nello scontro diretto difficilmente hanno lasciato fiato agli umbri, ma la sfida appare molto incerta.

© Riproduzione Riservata.