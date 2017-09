Pronostici qualificazioni mondiali 2018/ Le scommesse sulle partite di oggi: in campo Portogallo e Francia

Pronostici qualificazioni mondiali (LAPRESSE)

Proseguono le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: domenica 3 settembre 2017 scatta l’ottava e terzultima giornata con le partite dei gironi A, B e H. In arrivo dunque altri pronostici per gli scommettitori, il menu prevede 4 partite alle ore 18:00 ovvero Estonia-Cipro (girone H), Far Oer-Andorra (B), Bielorussia-Svezia (A) e Olanda-Bulgaria (A), e gli altri 5 match dalle 20:45: sono Gibilterra-Bosnia/Erzegovina (gruppo H), Grecia-Belgio (H), Lettonia-Svizzera (B), Ungheria-Portogallo (B) e Francia-Lussemburgo (A). Di seguito passiamo ai pronostici per le partite delle qualificazioni mondiali di domenica 3 settembre 2017.

PREVISIONI GRUPPO A

La Bielorussia ha davvero poche chance di raggiungere il secondo posto (buono per gli spareggi, mentre tutte le prime accederanno direttamente ai Mondiali) e sinora non ha convinto: contro la Svezia dovrà del fattore campo ma non possiamo che indicare gli scandinavi come favoriti. Segno 2. L’Olanda riceve la Bulgaria e la supererà in classifica in caso di vittoria: per gli oranje non ci sono alternative, pronostico obbligatoriamente indirizzato verso il segno 1. Idem dicasi per Francia-Lussemburgo.

PREVISIONI GRUPPO B

Si parte con Far Oer-Andorra alle ore 18:00. Partita dal pronostico incerto: le due nazionali hanno raccolto rispettivamente 5 e 4 punti finora, privilegiamo gli isolani per il fattore campo. Segno 1 quindi. La Lettonia chiude il gruppo con 3 lunghezze e riceve la corazzata Svizzera, ancora a punteggio pieno in queste qualificazioni UEFA. Difficile che da Riga emergano sorprese, puntiamo sul segno 2. Infine Ungheria-Portogallo che potrebbe anche riservare un pareggio: in questo caso ci sbilanciamo sul segno X con Gol (entrambe le formazioni a segno).

PREVISIONI GRUPPO H

Prevediamo il colpo esterno di Cipro in Estonia, mentre la Bosnia dovrebbe avere gioco facile nel portare a casa i 3 punti da Gibilterra. Più difficile il pronostico di Grecia-Belgio: i padroni di casa hanno l’ultima chance di riavvicinarsi al primo posto, gli ospiti -reduci dall’abbuffata con Gibilterra- potranno anche accontentarsi di un pareggio per sigillare la qualificazioni a Russia 2018. Ci sbilanciamo proprio sul segno X.

