Risultati/ Qualificazioni Mondiali 2018: classifica aggiornata e diretta gol live score (gironi A, B, H)

Domenica 3 settembre 2017 scatta l’ottava e terzultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Questo l’elenco delle partite: si parte alle ore 18:00 con Estonia-Cipro (gruppo H), Far Oer-Andorra (B), Bielorussia-Svezia (A) ed Olanda-Bulgaria (A), dalle 20:45 invece sarà la volta di Gibilterra-Bosnia-Erzegovina (gruppo H), Grecia-Belgio (H), Lettonia-Svizzera (B), Ungheria-Portogallo (B) e Franciua-Lussemburgo (A). Ricordiamo che al termine delle qualificazioni le prime classificate di ogni gruppo accederanno direttamente ai Mondiali, mentre 8 seconde su 9 si incroceranno negli spareggi.

IL GRUPPO A

Nel gruppo A comanda la Francia con 16 punti, segue la Svezia a quota 13 quindi Bulgaria a 12, Olanda a 10, Bielorussia con 5 lunghezze e Lussemburgo ultimo a 4. Ultima chiamata o quasi per l’Olanda che riceve la Bulgaria e punta al sorpasso in classifica; i tulipani però devono anche sperare nei passi falsi di Francia e Svezia, impegnate rispettivamente in casa con il Lussemburgo e in trasferta sul campo della Bielorussia.

IL GRUPPO B

La Svizzera non smette di sorprendere e guarda tutti dall’alto dei suoi 21 punti, frutto di un percorso sinora immacolato (7 vittorie in altrettanti match); il Portogallo è secondo a quota 19, mentre per le altre il discorso qualificazione appare già chiuso. L’Ungheria potrebbe coltivare la speranziella rimasta battendo i lusitani nello scontro diretto odierno, mentre negli altri match la Svizzera cerca l’ottava meraviglia a Riga mentre Far Oer e Andorra si giocano tre punti per l’onore.

IL GRUPPO H

Belgio a gonfie vele verso la qualificazione diretta, più interessante la bagarre per la seconda piazza con la Grecia (13 punti) in vantaggio di 2 lunghezze sulla Bosnia-Erzegovina (11) e a +3 sula rivelazione Cipro (10). Chiudono Estonia a quota 5 e Gibilterra ancora a caccia dei primi punti. L’ottava giornata vede l’Estonia ricevere Cipro, la Grecia ospitare il Belgio e Gibilterra contro Bosnia/Erzegovina.

Gruppo A

ore 18:00 Bielorussia-Svezia

ore 18:00 Olanda-Bulgaria

ore 20:45 Francia-Lussemburgo

Classifica: Francia 16 punti, Svezia 13, Bulgaria 12, Olanda 10, Bielorussia 5, Lussemburgo 4

Gruppo B

ore 18:00 Far Oer-Andorra

ore 18:00 Lettonia-Svizzera

ore 20:45 Ungheria-Portogallo

Classifica: Svizzera 21 punti, Portogallo 18, Ungheria 10, Far Oer 5, Andorra 4, Lettonia 3

Gruppo H

ore 18:00 Estonia-Cipro

ore 20:45 Grecia-Belgio

ore 20:45 Gibilterra-Bosnia/Erzegovina

Classifica: Belgio 19 punti, Grecia 13, Bosnia-Erzegovina 11, Cipro 10, Estonia 5, Gibilterra 0.

