Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol livescore (oggi 3 settembre)

Risultati Serie B: lo stadio Curi (LaPresse)

Sarà una grande domenica di Serie B quella che ci attende oggi, 3 settembre, per la seconda giornata: infatti, come consuetudine quando il campionato maggiore è fermo per fare spazio alla Nazionale, il giorno festivo torna ad essere caratterizzato dalla Serie B, che solitamente negli ultimi anni è protagonista al sabato. Dopo l’anticipo di ieri Brescia-Palermo, oggi ci attendono ben nove incontri: il primo sarà alle ore 17.30 l’anticipo Empoli-Bari, mentre le altre otto sfide saranno in programma alle ore 20.30, essendo ancora in vigore l’orario estivo. Dunque in prima serata assisteremo a: Ascoli-Pro Vercelli, Cesena-Venezia, Cremonese-Avellino, Foggia-Entella, Frosinone-Cittadella, Novara-Parma, Perugia-Pescara e Spezia-Carpi. Sarà poi il posticipo di domani sera, lunedì 4 settembre alle ore 20.30, a chiudere la giornata: si tratterà di Salernitana-Ternana.

IL BIG-MATCH

La prima citazione va inevitabilmente a Perugia-Pescara, perché il calendario ci propone alla seconda giornata la sfida fra le due squadre che meglio hanno fatto nella prima, vincendo entrambe per 5-1, punteggio che naturalmente non è mai banale, a maggior ragione in un campionato equilibrato come quello di Serie B. Quando è passata solamente una giornata delle 42 che caratterizzano la lunghissima stagione regolare evidentemente sarebbe da stupidi cercare già una squadra dominatrice, ma certamente dal match dello stadio Renato Curi ci attendiamo almeno di sapere chi si meriterà il titolo di squadra che è partita meglio nel corso di questo campionato, oltre naturalmente ad augurarci di assistere a una serata di grande calcio, come ci potrebbero garantire due squadre capaci settimana scorsa di segnare cinque gol a testa.

LE SQUADRE DA SEGUIRE

L’altra partita fra squadre che al debutto hanno vinto e dunque hanno 3 punti in classifica sarà quella che si giocherà sul campo neutro di Avellino fra il Frosinone e il Cittadella: due ottime protagoniste dello scorso campionato di Serie B, per quanto riguarda i ciociari anche con il rimpianto di una promozione sfuggita in modo beffardo, hanno cominciato con il piede giusto anche la stagione attuale e naturalmente vanno alla ricerca di una immediata conferma, che sarebbe di grande importanza. Riflettori però puntati anche sullo stadio Carlo Castellani, dove si giocherà uno stuzzicante Empoli-Bari, non a caso match scelto per la ribalta dell’anticipo: due fra le squadre di maggiore blasone dell’attuale Serie B, sarà una partita sicuramente da non perdere.

RISULTATI SERIE B 2^ GIORNATA

Ieri: Brescia-Palermo

Ore 17.30

Empoli-Bari

Ore 20.30

Ascoli-Pro Vercelli

Cesena-Venezia

Cremonese-Avellino

Foggia-Entella

Frosinone-Cittadella

Novara-Parma

Perugia-Pescara

Spezia-Carpi

Lunedì 4 settembre, ore 20.30

Salernitana-Ternana

CLASSIFICA

Perugia, Pescara, Bari, Frosinone, Palermo, Cittadella, Avellino, Carpi, Parma 3

Empoli, Ternana, Salernitana, Venezia 1

Ascoli, Brescia, Cremonese, Novara, Pro Vercelli, Spezia, Cesena, Entella, Foggia 0

