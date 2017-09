Risultati Serie C/ Diretta gol live score: le partite dei gironi A, B e C (oggi 3 settembre)

Livorno Calcio - LaPresse

Proseguirà questa sera, per poi chiudersi, la seconda giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Dopo le partite di ieri riguardanti in particolare il Girone C, di scena nelle prossime ore tutto il Gruppo B e le restanti sfide dell’A e del C. Ricordiamo, per chi si fosse approcciato per la prima volta a questo campionato, che il terzo torneo per importanza in Italia è costituito da squadre che sono divise in tre gironi, a seconda della zona geografica: l’A per le squadre del nord-ovest e del centro, il B per quelle del nord-est e dell’Emilia Romagna, e infine il C per le compagini che occupano il sud Italia, Sicilia compresa. Andiamo quindi a vedere le partite in programma nelle prossime ore, gare che inizieranno alle ore 16:30 e che si chiuderanno con i posticipi delle 20:30.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER IL GIRONE A, B e C

Si comincia, come già anticipato, alle 16:30, con tre partite del Girone A. Spazio ad Arzachena-Viterbese, con i sardi a punteggio pieno dopo la bella vittoria sull’Arezzo in trasferta, che puntano quindi a vincere anche fra le mura domestiche, ma la compagine di Viterbo non starà a guardare, reduce dal successo casalingo per 3 a 1 ai danni del Monza. E proprio brianzoli scenderanno in campo oggi in trasferta contro la Pistoiese, che invece ha riposato lo scorso turno. A completare il trittico di gare delle 16:30, la sfida Piacenza-Cuneo, entrambe sconfitte e quindi a quota zero. Sempre alle 16:30 si terrà una sfida del Girone B, Triestina-Reggiana: emiliani sconfitti lo scorso weekend, mentre la squadra di Trieste aveva riposato. Per il Girone C, sempre alle 16:30, spazio ad Akragas-Rende. Sei le gare in programma alle ore 18:30, cominciando da Pordenone–Sudtirol del Girone B, una gara ai vertici, con entrambe le compagini vittoriose lo scorso weekend. Il Gubbio, invece, ospiterà il Santarcangelo, entrambe ancora a quota zero punti, mentre è senza dubbio interessante la sfida nel bresciano fra il Feralpisalò e il Renate, due formazioni a punteggio pieno. Il Bassano ospiterà il Ravenna, infine l’Albinoleffe, sconfitto all’esordio dal Sudtirol, giocherà in casa contro il Mestre. Per il Girone A, di scena alle 18:30 il derby toscano Prato-Livorno, con gli amaranto che vogliono bissare il successo in apertura contro il Gavorrano. Chiudiamo con le sette sfide delle 20:30, a cominciare da quelle del Gruppo B: il Padova ospiterà il Fano, mentre attenzione all’interessante sfida fra due nobili decadute, leggasi il Modena, ancora a zero, che giocherà in casa contro il Vicenza, che invece è primo a punteggio pieno. A completare, Fermana-Sambenedettese. Chiudiamo con i 4 impegni del Gruppo A: a Carrara, la Carrarese ospiterà la Pro Piacenza, prima a quota tre punti. Il Gavorrano, dopo aver perso col Livorno proverà a cercare i primi punti fra le mura domestiche, sfidando l’Olbia. Attenzione all’ennesimo derby toscano, Pisa-Siena, con i nerazzurri sconfitti sette giorni fa, mentre i bianconeri hanno vinto in casa contro la Lucchese. Infine, la gara proprio fra la squadra di Lucca e il Pontedera.

I RISULTATI DELLE PARTITE DEL GIRONE A, B e C

Ore 16:30 Arzachena-Viterbese

Ore 16:30 Pistoiese-Monza

Ore 16:30 Piacenza-Cuneo

Ore 16:30 Triestina-Reggiana

Ore 16:30 Akragas-Rende

Ore 18:30 Pordenone-Sudtirol

Ore 18:30 Gubbio-Santarcangelo

Ore 18:30 Feralpisalò-Renate

Ore 18:30 Bassano-Ravenna

Ore 18:30 Albinoleffe-Mestre

Ore 18:30 Prato-Livorno Ore 20:30 Padova-Fano

Ore 20:30 Modena-Vicenza

Ore 20:30 Fermana-Sambenedettese

Ore 20:30 Carrarese-Pro Piacenza

Ore 20:30 Gavorrano-Olbia

Ore 20:30 Pisa-Siena

Ore 20:30 Lucchese-Pontedera

© Riproduzione Riservata.