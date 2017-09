Risultati Serie D / Diretta gol live score: le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (1^giornata, 3 set

Un pallone da calcio - LaPresse

Ricomincia quest’oggi il campionato di calcio di Serie D, il quarto torneo per importanza d’Italia, il primo assoluto fra i non professionisti. Da nord a sud centinaia di squadre sono pronte a darsi battaglia, con la speranza di chiudere la stagione in bellezza e ottenere la tanto sperata promozione in Serie C. Ricordiamo brevemente come è organizzato questo torneo lunghissimo: le squadre sono divise in nove differenti gironi, dalla A alla I, in cui all’interno troviamo quelle squadre che si trovano in zone geografiche limitrofe. Trattasi ovviamente di un escamotage molto semplice per abbattere gli onerosi costi delle trasferte che gravano moltissimo su squadre a basso budget come appunto quelle della Serie D. Andiamo a vedere insieme il programma delle partite di oggi soffermandoci sugli incontri principali.

LE PRINCIPALI PARTITE IN PROGRAMMA QUEST’OGGI

Cominciamo ovviamente dal Girone A, quello in cui troviamo le squadre in particolare della provincia di Milano, Como e Bergamo. Spicca senza dubbio il Como, fallito dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C, che ripartirà quindi dalla D. Per i lariani, sfida interna contro la Pro Sesto, altra nobile decaduta così come i comaschi. Trasferta di Seregno a Voghera, mentre il Bra sfiderà fra le mura di casa il Pavia. Proseguiamo quindi con il Gruppo B, dove anche in questo caso troviamo diverse squadre lombarde. Molto interessante è senza dubbio la sfida fra la Pro Patria, nota compagine di Busto Arsizio con una storia quasi centenaria, e il Lecco. Il Lumezzane, invece, ospiterà la Bustese, mentre impegno in trasferta della Pergolettese, che se la vedrà contro il Caravaggio nell’omonima cittadina bergamasca. Spazio quindi al Girone C e anche in questo rimaniamo nel nord dell’Italia, spostandoci però verso l’est.

Il Mantova affronterà alle tre del pomeriggio ila Virtus Verona fra le mura domestiche, mentre il Belluno sarà impegnato nella trasferta di Rovigo contro il Delta Calcio. Da segnalare anche Este-Clodiense e Calvi Noale-Montebelluna. Proseguiamo il nostro excursus sul programma delle partite andando a vedere gli scontri di cartello del Girone D. Inizia la discesa verso il sud Italia, con il Rimini che ospiterà in Romagna la Fiorenzuola, mentre la Triestina se la vedrà a Trieste contro il Forlì. Da segnalare anche il match di Correggio fra gli emiliani della Correggese e la Pianese. Andiamo quindi a vedere il Girone E, che invece è costituito da alcune squadre della Liguria: siamo quindi tornati nel nord dell’Italia, sul versante però tirrenico. Sfida fra i genovesi della Lavagnese e il Montecatini a Lavagna, mentre il Savona ospiterà fra le mura di casa la Rignanese. Attenzione anche al match di Sanremo fra l’Unione e il Viareggio. C’è quindi spazio per il Girone F, dove invece troviamo formazioni del nord/centro Italia come ad esempio il San Marino che giocherà in casa contro gli abruzzesi della Vastese. La Recanatese ospiterà invece la Vis Pesaro mentre L’Aquila se la vedrà in Abruzzo contro la Monticelli. Da segnalare anche Avezzano-Jesina.

Nel Girone G giocano invece moltissime squadre della regione Lazio. Fra le gare più interessanti di questo primo turno di campionato, attenzione a Rieti-Latina e Nuorese-Latte Dolce (squadra quest’ultima dal nome particolare, della provincia di Sassari). Da segnalare anche Aprilia-Lupa Roma, con i capitolini che hanno sempre un grande pubblico al seguito. Il penultimo Girone è l’H: siamo giunti in meridione ed in particolare nella splendida Puglia. La Cavese se la vedrà con il Potenza in casa, mentre il Francavilla ospiterà la Frattese. Taranto contro l’Aversa Normanna, infine la sfida Gravina-Pomigliano. Ed eccoci quindi in chiusura con il programma delle partite principali di oggi, con il Girone I, dislocato in particolare in Campania, Calabria e Sicilia. La Nocerina giocherà in casa contro la Vibonese, mentre il Messina sarà impegnato in trasferta contro i napoletani del Portici. Da segnalare infine la trasferta della Palmese contro la Sancataldese, e la sfida Acireale-Gelbison Cilento.

I RISULTATI DELLE PARTITE DI OGGI

Girone A

15:00 AS Casale-ASD Calcio Chieri 1955

15:00 ASD Varesina-Derthona

15:00 ASDC Gozzano-Borgosesia

15:00 Borgaro Torinese-Varese

15:00 Bra-Pavia

15:00 Como-Pro Sesto

15:00 Folgore Caratese-Arconatese

15:00 Inveruno-USD Castellazzo

15:00 Olginatese-Caronnese

15:00 OltrepoVoghera-Seregno

Girone B

15:00 Caravaggio-Pergolettese

15:00 Ciserano-Scanzorosciate

15:00 Crema-Darfo Boario

15:00 Dro-Ciliverghe Mazzano

15:00 Grumellese-Rezzato

15:00 Lumezzane-US Bustese

15:00 Pontisola-Levico Terme

15:00 Pro Patria-Lecco

15:00 Virtus Bergamo Alzanoseriate-Trento

Girone C

15:00 ASD Liventina-Abano

15:00 ArzignanoChiampo-Cjarlins Muzane

15:00 Calvi Noale-Montebelluna

15:00 Campodarsego-Ambrosiana

15:00 Delta Calcio Rovigo-Belluno

15:00 Este-Clodiense

15:00 Legnago Salus-Tamai

15:00 Mantova-Virtus Verona

15:00 Union Feltre-Adriese

Girone D

15:00 Aquila Montevarchi-Sasso Marconi

15:00 Colligiana-Vigor Carpaneto

15:00 Correggese-Pianese

15:00 Imolese Calcio-Sanmaurese

15:00 Lentigione-Tuttocuoio

15:00 Mezzolara-Sangiovannese

15:00 Rimini-Fiorenzuola

15:00 Romagna Centro-Villabiagio

15:00 Trestina-Forli

15:00 Vivi Altotevere Sansepolcro-Castelvetro

Girone E

15:00 Finale-Real Forte Querceta

15:00 Ghivizzano Borgoamozzano-Scandicci

15:00 Lavagnese-Montecatini

15:00 Massese-SCD Ligorna

15:00 Ponsacco-Argentina

15:00 San Donato-Albissola

15:00 Savona-Rignanese

15:00 Seravezza-Sestri Levante

15:00 Unione Sanremo-Viareggio

Girone F

15:00 Avezzano-Jesina

15:00 Campobasso-Sangiustese

15:00 Castelfidardo-USD Nerostellati

15:00 Francavilla Calcio 1927-Fabriano Cerreto

15:00 L'Aquila-ASD Monticelli

15:00 Matelica-ASD Pineto

15:00 Olympia Agnonese-San Nicolo

15:00 Recanatese-Vis Pesaro

15:00 San Marino-Vastese

Girone G

15:00 ASD Lanusei-San Teodoro

15:00 ASD Trastevere-SSD Albalonga

15:00 Anziolavinio-Atletico SFF

15:00 Aprilia-Lupa Roma

15:00 Budoni-Tortoli

15:00 Monterosi-Flaminia

15:00 Nuorese-Latte Dolce

15:00 Ostia Mare-Cassino

15:00 Rieti-Latina

Girone H

15:00 ACD Nardo-Sarnese 1926

15:00 AZ Picerno ASD-San Severo

15:00 Cavese-Potenza

15:00 Francavilla-Nerostellati Frattese

15:00 Gragnano-Team Altamura

15:00 Gravina-Pomigliano

15:00 Manfredonia-AP Turris

15:00 Sporting Fulgor-Audace Cerignola

15:00 Taranto-Aversa Normanna

Girone I

15:00 Acireale-Gelbison Cilento

15:00 Cittanovese-Troina

15:00 Ebolitana-Palazzolo

15:00 Gela-Roccella

15:00 Isola Caporizzuto-Igea Virtus

15:00 Nocerina-Vibonese

15:00 Paceco-Ercolanese

15:00 Portici-Messina

15:00 Sancataldese-US Palmese

© Riproduzione Riservata.