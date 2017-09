Spezia-Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia-Carpi, LaPresse

Spezia-Carpi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di Serie B. Si torna in campo in cadetteria con i liguri chiamati a riscattare un avvio di stagione complicato. In Coppa Italia, dopo la rotonda vittoria per tre a zero sulla Reggiana nel secondo turno ad eliminazione diretta, i liguri hanno mancato il successivo obiettivo perdendo due a zero in casa di una formazione della massima serie, lo Spezia. Successivamente, è arrivata la netta sconfitta sul campo del Palermo, in avvio di torneo, una sfida decisamente dominata dai rosanero. Per lo Spezia sarà dunque importante voltare pagina contro un Carpi che ha invece iniziato col piede giusto la stagione. Dopo la vittoria contro il Livorno all'esordio in Coppa Italia, gli emiliani hanno vissuto una sfida da batticuore contro la Salernitana, vinta ai calci di rigore, accedendo così al quarto turno ad eliminazione diretta della competizione.

Quindi, il campionato di Serie B, dopo la finale play off per la massima serie perduta l'anno scorso contro il Benevento, è iniziato alla grande con un successo di misura in casa nel match contro il Novara, grazie alla rete realizzata da Malcore dopo appena quattro minuti. Si tratterà comunque di un confronto tra squadre ambiziose: nell'ultimo precedente disputato, il 9 ottobre del 2016, il Carpi è passato a La Spezia uno a zero grazie alla rete di Kevin Lasagna, oggi all'Udinese, in apertura di ripresa. Da notare come il Carpi abbia vinto tutti e tre gli ultimi precedenti disputati in casa dello Spezia, che in Serie B non ha mai battuto gli emiliani nella storia, ottenendo solo due pareggi (sempre in casa dei biancorossi) e quattro sconfitte nei sei precedenti totali disputati nel torneo cadetto. Ultimo risultato utile, lo zero a zero del 14 febbraio 2015.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Picco di La Spezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa schiereranno Bassi a difesa della porta e una difesa a tre composta da Terzi, Giani e Capelli. De Col giocherà sull'out difensivo di destra e l'uruguaiano Walter Lopez sull'out difensivo di sinistra, mentre Sciaudone, Acampora e Maggiore si muoveranno per vie centrali in difesa. L'altro uruguagio Granoche sarà schierato assieme a Forte nel tandem d'attacco. Il Carpi risponderà con Colombi tra i pali, il portoghese Anibal e Sabbione al centro della retroguardia, mentre lo sloveno Jelenic a destra e Poli a sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. A centrocampo, spazio al tedesco Pachonik e a Verna per vie centrali, mentre la fascia destra sarà presidiata da Hraiech e la fascia sinistra da Pasciuti. In attacco, il match winner della sfida contro il Novara, Malcore, farà coppia con il nigeriano Jerry Mbakogu.

CHIAVE TATTICA

Il confronto tattico vedrà opposti due allenatori reduci dall'esperienza nel campionato di Lega Pro. 3-5-2 per lo Spezia di Fabio Gallo, 4-4-2 per l'ex Virtus Francavilla, Calabro. Entrambe le squadre negli ultimi anni hanno frequentato i piani alti della cadetteria. Lo Spezia è reduce da tre esperienze consecutive nei play off, terminate due volte al primo turno contro Avellino e Benevento e una volta in semifinale contro il Trapani. Nel 2015 il Carpi ha vinto il campionato di Serie B, retrocedendo però subito al primo torneo nella massima serie della sua storia. Quindi, come detto l'anno scorso il ko nella finale play off contro il Benevento, con i sanniti che imposero agli emiliani il pareggio allo stadio Cabassi, per poi prevalere di misura allo stadio Vigorito.

QUOTE E PRONOSTICI, STREAMING VIDEO E TV

Nonostante la sconfitta all'esordio, i bookmaker puntano sul riscatto dello Spezia e sulla vittoria dei bianconeri, quotata 2.30 da Bwin mentre Betclic alza fino a 3.50 la quota relativa al successo esterno dei biancorossi. Quota di 3.10 proposta da Bet365 per l'eventuale pareggio. Spezia-Carpi si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul satellite di Sky, collegandosi sul canale numero 256 (Sky Calcio 6 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

