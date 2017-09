Triestina Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Reggiana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina-Reggiana, domenica 3 settembre alle ore 16.30 e diretta da Cristian Cudini, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma della seconda giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Per gli alabardati si tratterà dell'esordio ufficiale nel nuovo torneo, dopo il ripescaggio dalla Serie D e l'agognato ritorno tra i professionisti concretizzatosi dunque in estate. Il precampionato per i giuliani è stato interessante, con alcune sconfitte subite contro squadre tutte militanti nel campionato di Serie A come Hellas Verona, Lazio e Spal, che sono state però il preludio per un ottimo esordio ufficiale sia in Tim Cup, dove la Triestina ha superato l'Arezzo in trasferta e poi ha ceduto, sempre fuori casa, al Pescara di Zeman solamente ai tempi supplementari.

IL CONTESTO DEL MATCH

Anche nella Coppa Italia di Serie C, dopo un iniziale ko contro il Sudtirol, la squadra di Sannino è riuscita a ruggire travolgendo in casa il Mestre con un perentorio quattro a zero che ha garantito il passaggio al turno successivo della competizione. Ora ci sarà da tenere testa ad una Reggiana che proverà sicuramente a riscattare l'inaspettato primo passo falso della stagione in campionato, la sconfitta contro la Feralpisalò in casa, subita dopo aver momentaneamente recuperato con Rosso l'iniziale svantaggio. La Reggiana è una società ambiziosa che l'anno scorso si è scontrata con un girone ultracompetitivo, l'unico ad aver promosso due squadre in Serie B con Parma e Venezia. Occorrerà ora testare la qualità dei progetti della proprietà americana di Mike Piazza, ma la partenza non è stata incoraggiante, dopo l'eliminazione in Tim Cup per mano dello Spezia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli alabardati padroni di casa schiereranno Perisan tra i pali, Troiani sull'out difensivo di destra, El Hasni e Aquaro al centro della retroguardia e Pizzul esterno mancino a completare la difesa a quattro. A centrocampo ci sarà spazio per Bariti come laterale di destra, Meduri e Castiglia per vie centrali mentre sulla fascia sinistra sarà schierato titolare Bracaletti. Sul fronte offensivo Arma farà coppia con Petrella. Risponderà la Reggiana con Facchin tra i pali, Spanò schierato in posizione di terzino destro e Manfrin in posizione di terzino sinistro, con Rozzio e Crocchianti che saranno i due difensori centrali. A centrocampo terzetto schierato dal primo minuto con Bovo, Genevier in cabina di regina e Carlini, mentre nel tridente offensivo granata ci sarà spazio per Altinier, Rosso e Cesarini.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli di riferimento dei due allenatori rispetto alle prime uscite stagionali non cambieranno. 4-3-3 per la Reggiana di Menichini che dovrà sicuramente testare meglio gli equilibri dopo il passo falso che ha avviato la stagione domenica scorsa, 4-4-2 collaudato in Coppa Italia e nel precampionato per la Triestina di Sannino, pronta a vivere di nuovo l'emozione del calcio professionistico tra le mura amiche.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Triestina) vale 2,35; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Reggiana) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,90 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

