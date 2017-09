Ungheria Portogallo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ungheria Portogallo (Foto LaPresse)

Ungheria Portogallo verrà diretta dall'arbitro olandese Danny Makkelie; alle ore 20:45 di domenica 3 settembre la Groupama Arena di Budapest ospita la partita valida per l'ottava giornata del girone B di qualificazioni al Mondiale 2018. Una sfida fondamentale per i lusitani che continuano a inseguire il primo posto e la qualificazione diretta e non possono permettersi passi falsi, mentre l'Ungheria - terza a 8 lunghezze dai lusitani - è ormai tagliata fuori anche da un discorso di accesso ai playoff, visto che mancano soltanto otto giornate al termine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Ungheria-Portogallo non avrà una diretta tv a sé in Italia, in chiaro come nel bouquet di Sky: ad ogni modo, gli abbonati al "pacchetto sport" potranno seguire la gara proposta dalla piattaforma satellitare su Sky Sport Plus HD (canale 204) nel corso di una lunga diretta che partirà nel pomeriggio e che vedrà, dalle ore 20.45, i principali campi europei collegati in simultanea grazie a Diretta Goal European Qualifiers. Disponibile anche la diretta streaming video grazie a Sky Go, senza costi aggiuntivi.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

La gara in programma nella capitale magiara riveste particolare significato soprattutto per i portoghesi, secondi nel gruppo B a tre punti dalla Svizzera e a rischio play-off: per questo motivo Cristiano Ronaldo e i suoi devono evitare passi falsi, in modo da rintuzzare il distacco dagli elvetici e arrivare all'ultima giornata sfruttando lo scontro diretto in casa. Dal canto loro, i danubiani hanno poco da chiedere a queste qualificazioni: il distacco dal secondo posto è oramai di 8 punti e, anzi, devono guardarsi alle spalle per evitare di peggiorare la loro situazione. In ogni caso per i magiari non è stata data continuità alla bella qualificazione agli Europei, dove peraltro erano stati raggiunti gli ottavi di finale (persi nettamente contro il Belgio).

LE PROBABILI FORMAZIONI

In quella che sarà una riedizione dell'incontro andato in scena agli Europei del 2016, l'Ungheria di Storck scenderà in campo con un 4-4-1-1 in fase di non possesso e che si trasformerà in un 4-2-3-1 nelle ripartenze: in porta sarà confermato Gulacsi, schermato dalla linea difensiva a 4 composta da Bese, Korhut, Tamas e Guzmics. In mediana, Dzsudzsak e Gera fungeranno da esterni alti, con Nagy e Zoltan a fare soprattutto legna. Infine, il mobile Szalai si sobbarcherà il peso dell'attacco con Kleinheisler a fare da raccordo tra i reparti. Santos risponderà col solito 4-3-3 in cui Cristiano Ronaldo svarierà su tutto il fronte d'attacco come gli capita anche nel Real Madrid. Tra i pali ci sarà Rui Patricio, protetto dalla cerniera difensiva composta da Fonte e Pepe, con Guerreiro e Cedric in fascia. William Carvalho sarà il frangiflutti davanti al reparto arretrato, mentre Joao Mario e Andrè Gomes daranno imprevedibilità alla mediana, liberando Ronaldo da compiti di copertura: il Pallone d'Oro, assieme a Quaresma, completerà il tridente con André Silva.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

In conclusione, a proposito delle quote indicate dai principali siti di scommesse online, sembra che i "bookies" non abbiano dubbi nel puntare sulla vittoria dei lusitani. Su BetFair il segno "2" è quotato a 1.31, mentre un'affermazione ungherese è pagata di più (2.5). Infine, stessa quota per l'occorrenza del segno "X": il pari tra Ungheria e Portogallo renderebbe 2.5 volte la posta.

