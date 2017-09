Us Open 2017/ Lorenzi Anderson streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi 3 settembre)

Paolo Lorenzi a caccia dei quarti agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Gli Us Open 2017 proseguono nella giornata di domenica 3 settembre: si parte come di consueto alle ore 17 italiane, a differenza di Wimbledon non è contemplata la sosta tra le due settimane e allora ecco in campo Paolo Lorenzi. Il quale, arrivato dove mai era riuscito prima in un torneo dello Slam, gioca contro Kevin Anderson per un posto nei quarti. Sarebbe un’impresa epocale, raggiunta quando in pochi ci avrebbero ancora scommesso qualcosa; forse Paolo è stato favorito dal tabellone e dalle precoci eliminazioni di alcuni big, ma è qui con pieno merito e adesso può vivere il grande sogno di entrare tra i migliori otto a Flushing Meadows.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

L’AVVERSARIO

Kevin Anderson, sudafricano di 31 anni, è la testa di serie numero 28 del torneo; un giocatore che poco meno di due anni fa era anche riuscito a entrare nella Top Ten grazie alla straordinaria regolarità, e ai quarti degli Us Open conquistati in quel 2015. In ben dieci occasioni è arrivato almeno al quarto turno di uno Slam e, dopo un 2016 onestamente difficile, sta provando a tornare nelle prime posizioni. E’ lui il favorito, dopo il successo su Borna Coric che a sua volta aveva fatto fuori Alexander Zverev; Lorenzi tuttavia ha buone possibilità, perchè Anderson rappresenta il tennista che, arrivato ad un passo dalla gloria, non riesce psicologicamente a sbloccarsi (in questo modo ha perso grandi occasioni nel corso della sua carriera). Diciamo subito che, in caso di vittoria, l’azzurro sfiderebbe uno tra Sam Querrey e Mischa Zverev.

AUTOSTRADA PER TUTTI

Già, perchè la parte bassa del tabellone Atp agli Us Open 2017 era già di per sè più “semplice” di quella alta, un concentrato di talenti e favoriti; le eliminazioni di Alex Zverev e Marin Cilic, sorprendenti, hanno aperto una sorta di autostrada per tutti. La testa di serie più alta è Pablo Carreno Busta, numero 12; lo spagnolo tuttavia dà la sensazione di non essere troppo favorito contro il fenomeno canadese Denis Shapovalov, che deve temere soltanto la sua testa e le gambe tremanti. Le altre sfide vedono in campo appunto Querrey e Mischa Zverev, entrambi outsider anche se l’americano ha fatto la semifinale di Wimbledon due mesi fa; e Lucas Pouille contro Diego Schwartzman, autentiche sorprese. Comunque vada a finire, in finale agli Us Open 2017 troveremo un outsider poco pronosticabile alla vigilia del torneo.

IL TABELLONE WTA

In campo femminile se non altro qualche grosso nome è rimasto: per esempio quello di Venus Williams, grande veterana che qui ha già trionfato due volte; o quello di Garbine Muguruza, già due Slam in bacheca e, indicata da molti come la vera favorita a Flushing Meadows, avversaria oggi di una Petra Kvitova in netta ripresa. Troveremo anche Maria Sharapova: il titolo partendo con una wild card sarebbe storico, ma forse sarebbe ancora più incredibile pensando ai tanti problemi fisici della russa, oggi in campo contro la testa di serie numero 16 Anastasija Sevastova. Poi, Julia Goerges tornata a giocare sui livelli del 2012, che però trova una Sloane Stephens assolutamente in quota 2013 (quando aveva raggiunto semifinale a Melbourne e quarti a Wimbledon); avversaria di Venus sarà invece Carla Suarez Navarro, una ex Top Ten che si era persa per strada ma è tornata a giocare bene, anche se contro questa Williams e su questa superficie non è sicuramente favorita per raggiungere i quarti.

