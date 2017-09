Video/ Fondi-Monopoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie C, Girone C)

Video Fondi-Monopoli - La Presse

Il Monopoli di Tangorra vince ancora espugnando Fondi per 0-1 grazie al gol siglato da Genchi nel primo tempo. Vittoria preziosa per il Gabbiano, ora primo con 6 punti dopo due giornate. I bianco-verdi possono davvero puntare a qualcosa di più della salvezza? Nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 10 settembre al Veneziani, ci sarà Monopoli-Akragas. Sicuramente ne sapremo di più. In contemporanea il Racing Fondi sarà ospite della Virtus Francavilla. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI FONDI-MONOPOLI

IL PRIMO TEMPO

Racing Fondi in campo con il 3-5-2. Tra i pali Elezaj difeso da De Leidi, Vastola e Ghinassi. A centrocampo da destra verso sinistra Galasso, De Martino, Ricciardi, Corticchia e Pompei. In avanti spazio a De Sousa e Serra. Il Monopoli risponde con un modulo identico. In porta Bifulco, linea difensiva composta da Bei, Ricci e Mercadante. A centrocampo da destra verso sinistra Rota, Scoppa, Zampa, Sounas e Donnarumma. In attacco Genchi e Souare. Nei primi minuti il gioco si concentra soprattutto a centrocampo. Entrambe le squadre propongono una pressione elevata, le due squadre faticano a impostare la manovra. Spunto di De Sousa al sesto minuto. Il capitano del Monopoli, ex Cesena, Luca Ricci esce e lo ferma concedendo una rimessa. Il Monopoli tiene bene il campo mostrando un ottimo livello di organizzazione. Il Gabbiano ci prova al 12esimo con Souare. Azione solitaria conclusa dal limite. Elezaj si allunga e devia in angolo. Poco dopo una disattenzione difensiva del Fondi rischia di causare problemi. De Leidi sbaglia il disimpegno ma il reparto offensivo del Monopoli si fa trovare impreparato. Il gol che sblocca il risultato arriva al 19esimo. Rota si propone bene in avanti riuscendo a penetrare in area. Il terzino scarica verso la lunetta trovando Genchi che di prima intenzione gira verso la porta portando in vantaggio i pugliesi. Il Fondi sembra accusare il contraccolpo per il gol subito. Subito prova ad approfittarne il Monopoli con Souare. Il colpo di testa dell'attaccante trova un'ottima risposta da parte di Elezaj. Qualche istante dopo l'ex Perugia deve ripetersi su un velenoso tiro da fuori di Zampa. Alla mezzora il Racing Fondi effettua già una sostituzione. Esce Serra, entra Mastropietro. Da quest'anno la Lega Serie C ha concesso agli allenatori di poter effetturare 5 sostituzioni, da operare in 3 momenti distinti. Al 34esimo chance preziosa per i pontini. Ricciardi si inserisce bene in area raccogliendo un suggerimento dalla destra. Il tiro che segue è però impreciso e termina lontano dai pali. Qualche istante dopo a provarci è De Sousa. L'attaccante si smarca bene ricevendo palla dalla linea di centrocampo. Il tiro che segue è però troppo angolato. Nessun problema per Bifulco che osserva la sfera uscire lontano dallo specchio. Al 38esimo si rivede in avanti il Monopoli. Genchi chiama sulla destra Rota che crossa di prima intenzione per Souare che per un soffio manca il colpo di testa in area. Prima dell'intervallo ammonizione per Corticchia.

LA RIPRESA

Il Monopoli si rende subito pericoloso. Al 49esimo Genchi ci prova con un tiro improvviso da centrocampo. L'attaccante vede il portiere avversario fuori dai pali e lancia lungo. Il tiro è impreciso e termina fuori, ma non di molto. Nei minuti seguenti il Fondi si prende il pallino del gioco proponendo lunghe trame di gioco che però non riescono a trovare sbocco in avanti. Vastola ci prova su azione da corner con un colpo di testa. La palla termina alta sopra la traversa. Qualche istante dopo Rota trova ancora il fondo sulla fascia destra. Cross basso e teso verso il secondo palo per Donnarumma che giunge in ritardo all'appuntamento con il gol. I pugliesi provano a gestire il vantaggio. Ammonito nel frattempo Zampa. Cambio tra le fila del Monopoli: esce Bei, entra Ferrara. Il Fondi non ci sta a perdere e aumenta la pressione collezionando diversi calci di punizione. Su uno di questi i pontini sfiorano il gol del pareggio. Cross in area dalla sinistra di Pompei per Mastropietro che anticipa tutti riuscendo a girare verso la porta. Bifulco con un colpo di reni provvidenziale salva il risultato. Tangorra nel frattempo predica calma richiamando alla massima attenzione i bianco-verdi. I padroni di casa insistono ma rischiano il tracollo. Il Gabbiano infatti si distende bene in contropiede all'85esimo. Sarao viene liberato al tiro in area ma la sua conclusione è respinta con i piedi da Elezaj. Nei minuti di recupero i rossoblù spingono al massimo ma il muro eretto dai giocatori del Monopoli risulta invalicabile.

