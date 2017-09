Akragas-Siracusa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Siracusa, LaPresse

Akragas-Siracusa, diretta dal signor Santoro di Messina, sabato 30 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra due squadre siciliane in ascesa, nel programma della sesta giornata d'andata del girone C di Serie C. Un derby dunque stuzzicante, che attirerà su Agrigento l'attenzione sia dei tifosi delle due formazioni sia dei semplici appassionati di calcio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro fra Akragas e Siracusa, tuttavia chi si sarà abbonato oppure acquisterà la singola partita sul portale sportube.tv potrà seguire la diretta streaming video via internet.

IL CONTESTO

Le due squadre vengono da un weekend decisamente proficuo. L'Akragas nonostante una situazione societaria difficile, problemi legati allo stadio e ogni tipo di difficoltà esterna, ha centrato la seconda vittoria consecutiva sul campo della Casertana, facendo il bis dopo il successo interno contro la Paganese. Questo a riprova della capacità, già vista peraltro nella passata stagione, di mister Di Napoli di riuscire a sovvertire i pronostici e di ricavare il massimo da un gruppo che potrebbe farsi influenzare dalle difficoltà ambientali.

Il Siracusa di Bianco dopo la vittoria contro il Cosenza, la terza consecutiva in campionato dopo quelle contro Rende e Fondi, nel recupero casalingo contro l'Andria ha mancato l'opportunità per chiudere l'assalto al secondo posto solitario, ma con il pareggio per zero a zero ottenuto ha comunque agganciato Catania e Lecce a tre lunghezze di distanza dal Monopoli capolista. Dopo il grande campionato della scorsa stagione, il Siracusa sembra dunque avviarsi verso una nuova annata brillante, mentre l'Akragas sta stupendo ma potrebbe prima o poi pagare le problematiche che non lasciano la squadra completamente libera di concentrarsi sul campo. Questo scontro potrà dire molto sulle ambizioni a lungo termine delle due formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS SIRACUSA

Le probabili formazioni del match: l'Akragas scenderà in campo con Vono in porta alle spalle della difesa a tre composta da Mileto, Genny Russo e Danese. Il brasiliano Leonardo e Carrotta saranno i due centrali di centrocampo, con Saitta esterno di fascia destra e Sepe esterno di fascia sinistra. Lorenzo Longo sarà schierato in posizione di trequartista, alle spalle delle due punte Parigi e Salvemini. Il Siracusa opporrà Tomei tra i pali, Daffara in posizione di terzino destro e Liotti in posizione di terzino destro, mentre i due centrali di difesa saranno Mucciante e Turati. Giordano e Toscano saranno invece schierati come playmaker arretrati di centrocampo, con Mazzocchi, Mancino e Sandomenico incursori offensivi a supporto dell'unica punta di ruolo, Pippo Scardina.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente si scontreranno due allenatori che stanno riuscendo a ricavare al momento il massimo dai gruppi a disposizione. 4-3-1-2 per Di Napoli nell'Akragas, 4-2-3-1 per Bianco nel Siracusa la scelta dei moduli tattici. Il 2 aprile 2017, nell'ultimo precedente in casa contro il Siracusa, l'Akragas si è imposto con il punteggio di uno a zero con una rete di Cocuzza al quarto d'ora della ripresa. Il Siracusa si era invece imposto nel match d'andata tra le mura amiche con il punteggio di quattro a due.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker tengono in grande considerazione l'ascesa del Siracusa, nonostante gli ultimi exploit dell'Akragas, la cui vittoria interna viene moltiplicata per 5.00 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.45 da Paddy Power e vittoria esterna quotata 1.75 da William Hill. Nelle valutazioni pesa il fatto che la partita si dovrà giocare in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento, privo dell'impianto di illuminazione.

© Riproduzione Riservata.