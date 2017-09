Andria-Monopoli/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Monopoli, LaPresse

Andria-Monopoli, diretta dal signor Perotti di Legnano, sabato 30 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla sesta giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Riflettori dunque puntati su questo derby pugliese fra la Fidelis Andria e il Monopoli, capolista del girone C forse un po' a sorpresa, ma finora con pieno merito.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fidelis Andria Monopoli sarà una sfida che non si potrà seguire in diretta tv, ma solamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o per coloro che acquisteranno la partita singola sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

Un nuovo severo esame per la capolista del girone C, che ha stupito tutti partendo a razzo in questa nuova stagione, con quattro vittorie ed un pareggio nelle prime cinque partite del nuovo torneo. I gol di Saraò e Genchi hanno affossato il Matera e dato seguito sabato scorso al rotondo tre a zero rifilato alla Sicula Leonzio. Con Massimiliano Tangorra in panchina, i biancoverdi stanno riuscendo a stupire per continuità, ma con grandi abituate anche al palcoscenico della Serie A come Catania e Lecce pronte a dare la caccia ai pugliesi, non è certo ancora il momento di rilassarsi.

Al contrario l'Andria prosegue in un digiuno di vittorie in campionato arrivato ormai alla soglia dei sei mesi, visto che l'ultimo successo dei biancazzurri risale al 9 aprile scorso in casa della Virtus Francavilla. In questo avvio di campionato quattro pareggi ed una sconfitta a Catania per l'Andria, sabato scorso allo stadio Massimino. Nel recupero di martedì contro il Siracusa è arrivato un pareggio a reti bianche, positivo ma che ha rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA MONOPOLI

Allo stadio Degli Ulivi di Andria saranno queste le probabili formazioni che si confronteranno. Padroni di casa con Maurantonio in porta, De Giorgi impiegato in posizione di terzino destro e il brasiliano Curcio in posizione di terzino sinstro, mentre il romeno Rada e Tiritiello saranno i difensori centrali. Alessio Esposito, Matera e Botalico saranno i titolari a centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Croce, Minicucci e lo sloveno Barisic. La risposta del Monopoli sarà affidata a Bifulco come estremo difensore, alle spalle della difesa a tre titolare composta da Luca Ricci, Michele Ferrara e da Mercadante. L'argentino Scoppa giocherà col greco Sounas e con Zampa a centrocampo, Bei sarà l'esterno laterale di destra e Rota l'esterno laterale di sinistra, mentre in attacco ci sarà spazio per Saraò e Genchi, entrambi a segno nell'ultima vittoriosa partita interna dei Gabbiani contro il Matera.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per l'Andria di Valeriano Loseto, 3-5-2 per il Monopoli di Massimiliano Tangorra. Provare a fermare i Gabbiani sarà stimolante anche a livello di tifo per l'Andria, alle prese col primo derby pugliese della sua stagione. Il 9 ottobre 2016 ad Andria è stato il Monopoli a spuntarla con un secco due a zero, grazie alla doppietta messa a segno da Gatto. L'Andria ha battuto per l'ultima volta in casa il Monopoli con il match terminato tre a due il 12 ottobre del 2014 nel campionato di Serie D. Da ricordare che in questa stagione le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia di Serie C allo stadio Veneziani di Monopoli, lo scorso 20 agosto: uno a zero per i Gabbiani il risultato finale, con gol siglato da Genchi.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Quote dei bookmaker che si concentrano sul grande stato di forma del Monopoli, che in questo derby pugliese da giocare in trasferta è comunque leggermente favorito, con quota per la vittoria esterna fissata a 2.50 da Betclic, mentre William Hill propone a 2.80 la quota dell'eventuale successo interno ed il pareggio viene invece quotato 3.10 da Bet365.

