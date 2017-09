Ascoli-Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ascoli-Palermo, LaPresse

Ascoli-Palermo, diretta dal signor Pinzani di Empoli, sabato 30 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà un match relativo alla settima giornata d'andata del campionato di Serie B. Trasferta impegnativa in terra marchigiana per un Palermo che non convince ancora del tutto, dunque il match darà risposte importanti sia sulla forza dei rosanero sia sulle possibilità dell'Ascoli in questo campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La sfida tra Ascoli e Palermo potrà essere vista in diretta tv sul satellite di Sky sul canale 251 (Sky Calcio 1 HD) da tutti gli abbonati, con diretta streaming video disponibile collegandosi via internet al sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Lo scontro di presenta come sfida tra due squadre in crescita: l'inizio di campionato dell'Ascoli è stato molto complicato, ma i bianconeri sono riusciti nel posticipo di domenica scorsa ad ottenere la loro prima vittoria in trasferta della stagione, passando con un secco due a zero sul campo del Cesena grazie alle reti di Lores e Baldini, arrivate entrambe nelle battute conclusive della partita. Fino a questo match in Romagna, i marchigiani avevano vinto solamente il match interno contro la Pro Vercelli, e passando a quota sei punti hanno compiuto un passo in avanti importante per allontanarsi dal fondo della classifica. Se la salvezza resta l'obiettivo principale da rincorrere per l'Ascoli, per il Palermo il ritorno in Serie A è il chiodo fisso, e la formazione siciliana ha saputo sfruttare al massimo il doppio impegno casalingo che il calendario presentava.

Dopo aver battuto nel turno infrasettimanale, non senza polemiche a causa del rigore decisivo assegnato a favore, il Perugia, i rosanero hanno fatto il bis contro il fanalino di coda Pro Vercelli, con un Nestorovski croce e delizia per mister Tedino, capace di realizzare una doppietta ma anche di farsi espellere contro i piemontesi. E così il Palermo ha guadagnato la terza piazza solitaria in classifica, a una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Perugia e Frosinone: vincere anche ad Ascoli vorrebbe dire candidarsi sempre più per la promozione diretta.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PALERMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Del Duca di Ascoli. I padroni di casa marchigiani giocheranno con Lanni in porta, il romeno Mogos sull'out difensivo di destra e Mignanelli sull'out difensivo di sinistra, mentre Padella e Gigliotti saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Carpani, Buzzegoli e Tommaso Bianchi, terzetto titolare alle spalle del tridente offensivo con l'uruguaiano Lores, Baldini e Favilli schierati dal primo minuto. Risponderà il Palermo con il croato Posavec in porta e una linea difensiva a tre composta dal polacco Cionek, dal suo connazionale Syrminski e dallo sloveno Struna. Il francese Gnahoré sarà affiancato nella zona centrale di centrocampo dal bulgaro Chochev e dall'altro polacco Murawski, mentre Rispoli sarà l'esterno di fascia destra e lo svizzero Morganella l'esterno di fascia sinistra. In avanti il macedone Trajkovski sarà stavolta orfano del suo connazionale Nestorovski, autore di una doppietta ma espulso per doppia ammonizione nel match contro la Pro Vercelli di lunedì scorso. Al suo posto, in avanti ci sarà La Gumina.

LA CHIAVE TATTICA

Per il tecnico dell'Ascoli, Maresca, confermato il 4-3-3 che ha finalmente portato i suoi frutti, con un gioco efficace e brillante, nella vittoriosa trasferta di Cesena. Per Bruno Tedino confermato invece il 3-5-1-1 che sarà però orfano di quello che può essere considerato il gioiello di questo campionato di Serie B tra le varie individualità, ovvero il bomber macedone Nestorovski. Ascoli e Palermo non si affrontano da diverso tempo in campionato, per la precisione dal 13 maggio 2007 nel campionato di Serie A, quando i marchigiani si imposero con il punteggio di tre a due allo stadio Del Duca con le reti di Budjanskij (doppietta) e Paolucci, mentre per i rosanero andarono a segno Fabio Simplicio e Matusiak. Al 27 novembre del 2005, sempre in Serie A, risale l'ultimo pareggio tra le due compagini, uno a uno con gol messi a segno da Bonanni per i rosanero e da Ferrante per i bianconeri. Il Palermo non vince ad Ascoli dal 25 ottobre 2003, quando si impose con il punteggio di due a uno nel campionato di Serie B 2003/04.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Palermo favorito dai bookmaker nella trasferta nelle Marche, con vittoria rosanero quotata 2.05 da Bwin, mentre William Hill fissa a 3.30 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 l'investimento compiuto sull'eventuale affermazione interna della formazione bianconera.

© Riproduzione Riservata.