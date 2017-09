Avellino-Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Empoli, LaPresse

Avellino-Empoli, diretta dal signor Piccinini di Forlì, sabato 30 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà un match relativo alla settima giornata d'andata del campionato di Serie B. C'è molta attesa per questa sfida siicuramente interessante fra due squadre messe bene in classifica, che accenderà l'entusiasmo dello stadio Partenio.

Si affronteranno due squadre separate solamente da un punto in classifica. Per l'Avellino la partenza, dopo tanti problemi ed alti e bassi vissuti nella scorsa stagione, è stata sostanzialmente positiva, con i biancoverdi che hanno battuto anche il Novara in trasferta nell'ultima partita disputata, grazie a una splendida doppietta di Ardemagni nel primo tempo, e si sono distinti a quota dieci punti, avvicinando proprio l'Empoli che battendo il Cittadella in casa avrebbe potuto sfruttare il passo falso del Frosinone a Perugia e, conseguentemente, issarsi in solitudine in testa alla classifica del campionato di Serie B. E' arrivata invece una sconfitta di misura interna a sorpresa, con i toscani che hanno dunque perduto la loro imbattibilità in campionato e si sono visti sorpassati al terzo posto in classifica anche dal Palermo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Il match tra Avellino ed Empoli potrà essere seguito in diretta tv da tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento Sky sul canale 254 (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Per l'Avellino la vittoria di Novara è stata fondamentale anche e soprattutto per aver spezzato il tabù delle partite in trasferta, con i biancoverdi che avevano iniziato il campionato con due sconfitte subite fuori casa, la prima sul campo della Cremonese, la seconda su quella del Cesena. E' arrivata la prima vittoria lontana dal Partenio che mantiene dunque in questa fase iniziale della nuova Serie B l'Avellino in zona play off, a soli tre punti dalla coppia di testa formata da Perugia e Frosinone. Una partenza considerevole, visto che gli irpini non godevano delle stesse credenziali dell'Empoli in avvio di stagione. La squadra di Vivarini ha iniziato molto bene, considerando il contraccolpo che l'ambiente poteva aver subito dopo la retrocessione dalla Serie A. Per questo il ko contro il Cittadella, seppur contro una squadra sempre organizzata e capace di dare filo da torcere a ogni avversario, è stato una sorta di doccia fredda per una squadra che sembrava solida e implacabile in tutti i match disputati.

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO EMPOLI

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia allo stadio Partenio di Avellino: padroni di casa irpini schierati con l'estremo difensore Radu e una linea difensiva a quattro con il belga Ngawa impiegato in posizione di terzino destro, Rizzato in posizione di terzino sinistro e il croato Kresic e Migliorini schierati come difensori centrali. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo biancoverde, con Molina esterno di fascia destra, Laverone esterno di fascia sinistra e Di Tacchio e Paghera centrali. In attacco il bomber Ardemagni, autore della doppietta decisiva per l'ultima vittoria irpina a Novara, sarà affiancato dallo spagnolo Asencio. Risponderà l'Empoli con Provedel tra i pali e una difesa a tre con il croato Simic, Romagnoli e l'albanese Veseli schierati dal primo minuto. A centrocampo il duo Lollo-Castagnetti si mioverà per vie centrali, mentre Pasqual sarà l'esterno mancino e lo svizzero Untersee presidierà la fascia destra. In attacco il bosniaco Krunic agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Donnarumma e Caputo.

LA CHIAVE TATTICA

Walter Novellino confermerà il suo 4-4-2 nell'Avellino, mentre per il tecnico dell'Empoli, Vivarini, spazio al 3-4-1-2 che ha fatto cilecca per la prima volta nell'impegno interno contro il Cittadella. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta in campionato allo stadio Partenio il 30 settembre 2013, con gli irpini che si imposero con il punteggio di uno a zero grazie a un gol del bulgaro Galabinov. Al 30 maggio 2009, sempre in Serie B, risale invece l'ultimo successo empolese in Irpinia, sempre di misura con il punteggio di uno a zero.

QUOTE E SCOMMESSE

Valutazioni delle agenzie di scommesse leggermente sbilanciate in favore dell'Empoli, con successo dei toscani quotato 2.60 da Betclic, mentre la vittoria interna degli irpini moltiplicherebbe per 3.00 l'investimento degli scommettitori secondo Bet365. William Hill fissa invece a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio.

© Riproduzione Riservata.