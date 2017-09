Brescia-Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Perugia, LaPresse

Brescia-Perugia, diretta dal signor Martinelli di Tivoli, sabato 30 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà un match relativo alla settima giornata d'andata del campionato di Serie B. Allo stadio Rigamonti arriva la capolista: impegno dunque difficile per il Brescia, ma sicuramente anche per il Perugia sarà una trasferta ostica, che darà risposte importanti sul valore della formazione umbra.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La partita fra Brescia e Perugia potrà essere vista in diretta tv da tutti gli abbonati Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video che potrà essere seguito da tutti gli abbonati alla Sky con un collegamento via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

La sfida sarà un faccia a faccia tra due squadre in buona salute. Nelle ultime quattro partite di campionato il Brescia ha ottenuto tre pareggi e una vittoria, confermandosi una squadra con qualche lacuna ma sostanzialmente dura a morire. Per le Rondinelle l'ultimo match contro il Foggia è stato sofferto, con gli avversari in vantaggio con i gol di Floriano e Chiricò dopo aver ribaltato l'iniziale uno a zero di Caracciolo. La squadra di Boscaglia però non si è arresa e con Bisoli ha strappato un punto importantissimo ed ha evitato la seconda sconfitta in campionato, dopo quella subita nel match d'esordio contro l'Avellino. Di contro il Perugia viene da una settimana difficile, contraddistinta da diverse polemiche arbitrali. Nel turno infrasettimanale la formazione umbra aveva protestato vivacemente per le decisioni, e soprattutto per il rigore assegnato ai siciliani, che avevano portato il Palermo a batterli di misura.

La situazone si è però rovesciata nel match interno contro il Frosinone, in cui sono stati i canarini a protestare in maniera veemente ed è stato invece il Perugia a conquistare i tre punti, grazie al gol messo a segno a metà del primo tempo da Di Carmine. Una rete che ha permesso ai Grifoni di agganciare proprio il Frosinone in testa alla classifica del campionato cadetto. Con un attacco pirotecnico e una squadra ricca di talento e forza atletica, il Perugia sta dimostrando di poter rincorrere quel sogno Serie A che nella scorsa stagione si è spento con il ko nella doppia semifinale play off contro il Benevento. Il Brescia dalla sua cercherà di ritagliarsi innanzitutto tranquillità in un campionato difficile, in cui il club vuole innanzitutto risparmiarsi le ansie della lotta per la salvezza. La trasferta lombarda sembra comunque rappresentare un vero esame di maturità per le ambizioni perugine.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Rigamonti di Brescia: i padroni di casa giocheranno con Gastaldello, Meccariello e Somma come titolari davanti all'estremo difensore Minelli. Lo spagnolo Machin giocherà assieme a Ndoj e a Bisoli nel terzetto centrale di centrocampo, con Cancellotti impiegato come esterno destro di fascia e Furlan come laterale mancino. In attacco, Rinaldi e Caracciolo saranno confermati nel tandem titolare. Risponderà il Perugia con Rosati alle spalle di una linea difensiva a quattro con Emmanuello esterno laterale di destra e Del Prete esterno laterale di sinistra, mentre Monaco e Volta giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio al croato Pajac, a Colombatto e a Bandinelli, mentre nel tridente offensivo partiranno dal rpimo minuto Di Carmine, Buonaiuto e il nordcoreano Han.

LA CHIAVE TATTICA

Per il tecnico del Brescia, Boscaglia, 3-5-2 che sta diventando sempre più solido, anche se per le Rondinelle le vittorie in campionato si fermano ancora al blitz di Parma. Solidità che può vantare anche il Perugia, con un 4-3-3 che è stato però messo un po' in secondo piano dalle controversie arbitrali che hanno coinvolto i Grifoni nelle ultime due partite. Il 10 settembre del 2016 l'ultimo precedente disputato a Brescia è terminato uno a uno con vantaggio umbro di Brighi e gol del pareggio siglato da Torregrossa per i lombardi al novantaquattresimo. A 21 febbraio del 2015 risale l'ultima vittoria perugina a Brescia, due a uno con vantaggio delle rondinelle di Tonucci ribaltato nel secondo tempo dai gol di Ardemagni e Falcinelli. Il Brescia non batte il Perugia in casa in campionato da quasi quindici anni, dal tre a uno del 15 dicembre del 2002, nel campionato di Serie A.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote del match delle agenzie di scommesse vedono il Perugia leggermente favorito nonostante l'impegno da affrontare fuori casa, con vittoria dei Grifoni quotata 2.50 da Betclic, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.10 da William Hill e Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'affermazione interna delle Rondinelle.

