CROLLA TRIBUNA, 3 TIFOSI GRAVI/ Video, cede la balaustra al gol in Amiens-Lille di Ligue 1: decine di feriti

Crolla la tribuna in Amiens-Lille

Grave incidente in Francia, durante la sfida di Ligue 1 tra Amiens e Lille. Al momento del gol degli ospiti, arrivato al quarto d’ora della ripresa a rompere l’equilibrio che ancora sussisteva sullo zero a zero, è crollata la balaustra del settore ospiti, sotto la pressione dei tifosi del Lille che si erano ammassati per esultare. La caduta, soprattutto dei tifosi più vicini alla balaustra, è stata rovinosa, e dalle prime notizie che stanno arrivando dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari, tre persone sarebbero in gravi condizioni a causa dello schiacciamento dovuto alla caduta, mentre altre diciotto persone, senza aver subito lesioni gravi, sono comunque dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. La partita è stata ovviamente sospesa e rinviata a data da destinarsi, ma in Francia si è già accesa la polemica sulle condizioni di sicurezza dello stadio dell’Amiens, lo “Stade de Liocorne”.

FRANCIA, DOCCIA FREDDA SUGLI IMPIANTI

In realtà l’impianto aveva appena subito un’importante ristrutturazione, per adeguarsi al campionato di Ligue 1 che l’Amiens neopromosso sta affrontando quest’anno. Ma probabilmente proprio in questi lavori qualcosa è andata storta, visto che il settore del Lille era gremito ma non certo particolarmente numeroso. E’ bastata dunque la presenza di poche centinaia di tifosi per far crollare la struttura. I vigili del fuoco sono stati i primi a prestare soccorso ai tifosi schiacciati dalle altre persone che sono cadute da sopra. Il quotidiano francese l’Equipe riporta di quattro persone ferite gravemente, di sicuro l’incidente rappresenta un fulmine a ciel sereno per la Francia che dopo le ristrutturazioni dei vari impianti per gli Europei 2016 era stata elogiata a livello internazionale per i suoi impianti all’avanguardia, tanto che lo stadio di Lione è stato scelto per ospitare la prossima finale di Europa League. Nel piccolo impianto di Amiens però evidentemente c’è stato qualche problema che potrebbe avere gravi conseguenze.

