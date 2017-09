Carpi-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Pescara, LaPresse

Carpi-Pescara, diretta dal signor Minelli di Varese, sabato 30 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà un match relativo alla settima giornata d'andata del campionato di Serie B. Riflettori puntati sullo stadio Cabassi per la gustosa sfida fra un Carpi che fa affidamento soprattutto sulla solidità difensiva e un Pescara invece sempre tutto proteso all'attacco sotto la guida di Zeman.

Si affronteranno dunque due filosofie di gioco abbastanza opposte: il pragmatismo del Carpi e il gioco votato costantemente all'attacco di Zeman per il Pescara. Le ultime partite però hanno visto le due compagini faticare parecchio. Il Carpi nelle ultime tre partite ha ottenuto due pareggi esterni, contro la Cremonese e nell'ultima sfida in casa della Virtus Entella. Nel mezzo, la pesante sconfitta (uno a tre) nel turno infrasettimanale contro il Foggia. Una serie di risultati che ha smorzato l'entusiasmo inziale attorno ai biancorossi, che avevano iniziato il nuovo torneo cadetto facendo pensare a un possibile inserimento immediato nella lotta per la promozione. Ancor più contraddittorio l'avvio di stagione del Pescara, che pure era partito con una spettacolare goleada al Foggia in casa. Poi è arrivata la sconfitta di Perugia e soprattutto quattro pareggi consecutivi, tre dei quali subendo clamorose rimonte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La sfida tra Carpi e Pescara potrà essere seguita in diretta tv da tutti gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) con diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare con un collegamento via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Contro il Frosinone in casa gli abruzzesi hanno sprecato tre gol di vantaggio, poi ne hanno sciupati due sul campo della Salernitana e ancora due in casa contro l'Entella. Il pareggio di sabato scorso, zero a zero a Cremona, rappresenta dunque una sorta di anomalia per quelle che erano state le caratteristiche della squadra di Zeman in questo avvio di campionato. Certo sia il Carpi sia il Pescara dovranno cambiare passo per provare a insediarsi stabilmente nella parte alta della classifica. Lo scontro diretto, al di là dei tre punti in palio, potrebbe dunque dire molto sulle reali ambizioni dei due club.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Cabassi di Carpi scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa giocheranno con Colombi in porta e una doppia linea a quattro in difesa e a centrocampo. Nella prima il portoghese Anibal sarà l'esterno di fascia destra e lo sloveno Jelenic l'esterno di fascia sinistra, con Ligi e Poli difensori centrali. Nella seconda il tedesco Pachonik avrà il compito di presidiare la fascia destra e il bosniaco Saric si muoverà sul lato opposto del campo, con Sabbione e il senegalese Mbaye che giocheranno invece come centrali sulla mediana. Sul fronte offensivo Concas sarà il trequartista di supporto all'unica punta di ruolo, Malcore. Risponderà il Pescara con Pigliacelli alle spalle di Zampano sull'out difensivo di destra, Mazzotta sull'out difensivo di sinistra e Bovo e Coda a completare la linea a quattro come centrali. Il terzetto di centrocampo sarà formato dal senegalese Coulibaly, da Valzania e da Brugman, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Capone, Del Sole e per il bomber degli abruzzesi, Pettinari.

LA CHIAVE TATTICA

Il confronto tattico vedrà opposti un Carpi molto compatto, con un 4-4-1-1 disegnato dal tecnico Calabro anche per ritrovare solidità dopo il momento difficile dell'ultima settimana, ed il solito 4-3-3 di Zdenek Zeman, spettacolare e contraddittorio ma soprattutto costretto a subire alcune brucianti rimonte nel corso delle ultime partite di campionato. Al 13 marzo del 2015 risale l'ultimo precedente tra le due squadre in Emilia, il Pescara si impose con il punteggio di due a uno grazie ai gol di Sansovini e Bjarnason, mentre il Carpi riuscì solo ad accorciare le distanze nel recupero con Sabbione. Al 3 maggio 2014 risale invece l'ultimo successo casalingo del Carpi contro gli abruzzesi, gol di Di Gaudio e di Sgrigna su rigore per il due a zero finale.

QUOTE E SCOMMESSE

Carpi favorito dai bookmaker per questo impegno casalingo, con vittoria emiliana quotata 2.20 da Betclic, mentre l'eventuale successo esterno della compagine allenata da Zdenek Zeman viene quotato 3.50 da Bet365. L'eventuale pareggio tra le due compagini viene proposto sempre a 3.50 da William Hill.

© Riproduzione Riservata.