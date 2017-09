Chelsea Manchester City/ Streaming video, diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chelsea-Manchester City (LAPRESSE)

Chelsea Manchester City si gioca alle ore 18.30 italiane di oggi, sabato 30 settembre: la partita costituisce naturalmente il piatto forte della settima giornata della Premier League 2017-2018, fra due delle più autorevoli candidate alla conquista del titolo inglese, che il Chelsea di Antonio Conte detiene e che il Manchester City di Pep Guardiola vorrebbe conquistare. Siamo solo a settembre e il cammino è ancora lunghissimo, tuttavia questa è una di quelle partite che possono segnare una stagione, oltre che essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio. Sappiamo che le filosofie di Conte e Guardiola sono piuttosto diverse, di conseguenza anche da questo punto di vista la sfida fra Chelsea e Manchester City si annuncia imperdibile.

CHELSEA MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita fra Chelsea e Manchester City, valevole per la settima giornata della Premier League, sarà visibile in diretta tv. Tutti gli appassionati del calcio inglese potranno gustarsi il match con fischio di inizio alle 18:30 con ampia copertura sulla tv satellitare, sintonizzandosi su Sky Sport 1 oppure Sky Sport 3, canali numero 201 e 203. Una visione rivolta esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare, che potranno usufruire anche dell’app Sky Go per seguire il match in diretta streaming video su pc, smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Manchester City dopo l’Atletico Madrid: per il Chelsea secondo big-match nel giro di pochi giorni, Antonio Conte dovrebbe ancora una volta puntare sulla formazione che ha espugnato il Wanda Metropolitano, che è quella che dà più garanzie al tecnico salentino. Dunque possiamo immaginare la conferma del modulo 3-5-1-1 con Courtois in porta, protetto dalla linea difensiva a tre composta da Azpilicueta, Cahill e magari Rudiger, dal momento che David Luis è squalificato. A centrocampo ecco gli esterni Moses a destra e Marcos Alonso a sinistra, in mezzo Bakayoko supportato dalle mezzali Kanté e Fabregas.

Quanto ai Citizens, Pep Guardiola gode di un giorno di riposo in più dopo la Champions League e dovrebbe confermare il 4-3-3 visto martedì sera contro lo Shakhtar Donetsk. In porta Ederson, davanti a lui la linea difensiva a quattro potrebbe essere ancora composta, da destra verso sinistra, da Walker, Stones, Otamendi e Delph. A centrocampo non dovrebbero essere in discussione le presenze di De Bruyne, Fernandinho e David Silva, mentre potrebbe esserci qualche dubbio in più in attacco, dove dopo la Champions League sono in rialzo le quotazioni di Sterling rispetto a quelle di Gabriel Jesus, che comunque dovrebbe essere in campo per sostituire l'infortunato Aguero, mentre l'ultima maglia disponibile sembra essere destinata a Sané.

PRONOSTICO E QUOTE

Quanto al pronostico sull’esito del big-match fra Chelsea e Manchester City, andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante si giochi a Stamford Bridge, Snai vede leggermente favorito il Manchester City tanto da quotare il segno 2 a 2,50, mentre per il segno 1 che indica la vittoria del Chelsea si salirebbe un pochino, fino a 2,75 volte la posta in palio. L’ipotesi meno considerata è il pareggio, infatti per il segno X la quota proposta è di 3,45, opportunità certamente stuzzicante per gli scommettitori.

