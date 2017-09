Cittadella Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Entella - LaPresse

Cittadella Entella, partita diretta dall’arbitro Martinelli, si gioca oggi pomeriggio, sabato 30 settembre alle ore 15.00 per la settima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella al momento ha 10 punti ed è in piena zona play-off. La formazione veneta si sta confermando come una delle realtà più solide della Serie B e arriva da due vittorie consecutive, contro Cesena ed Empoli. Il vero colpo è arrivato sul campo dell'Empoli: il Cittadella si è imposto al Castellani con un 1-0 che è stato frutto di grande spirito di sacrificio e sagacia tattica. Ora arriva questo match contro l'Entella, che è probabilmente il banco di prova più importante: una vittoria, che sarebbe la terza consecutiva, lancerebbe infatti definitivamente il Cittadella nella lotta per la promozione, rendendolo uno dei protagonisti del campionato.

Tuttavia la Virtus Entella, nonostante una situazione di classifica non ottimale, sarà avversario tutt'altro che semplice. I liguri al momento hanno 6 punti in classifica e senza dubbio sono una delle delusioni di questo inizio di campionato. Va comunque detto che i liguri appaiono in ripresa, come testimoniano i 5 punti nelle ultime 3 uscite. Prima è arrivato una vittoria per 3-1 sulla Ternana tra le mura amiche, risultato che ha messo in luce la capacità dei liguri di finalizzare le poche occasioni create. Successivamente sono arrivati due pareggi: il primo in trasferta contro il Pescara di Zeman e il secondo in casa contro il Carpi. Entrambi i pareggi, maturati con i risultati di 2-2 e di 0-0, hanno mostrato i progressi della squadra ligure, che ora arriva a questo match contro il Cittadella con l'intenzione di cogliere 3 punti, i quali le darebbero modo di centrare due obiettivi in un colpo solo: aumentare ancora la propria autostima e accorciare la classifica, rientrando ai margini della zona play-off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cittadella Entella sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 7 HD, il numero 257: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407773. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ENTELLA

Il Cittadella di Venturato giocherà come sempre con il 4-3-1-2. L'unico dubbio del tecnico riguarda la presenza o meno di Scaglia, assente nelle ultime uscite causa infortunio. Probabile che il tecnico decida di portarlo in panchina per poi utilizzarlo almeno per uno scampolo di partita. In attacco dovrebbe essere data ancora fiducia alla coppia Kouame, Litteri. Per quanto riguarda la Virtus Entella, Castorina sembra invece intenzionato a mettere mano alla squadra e a cambiare qualcosa in mediana. Il modulo sarà infatti il 3-5-2: obiettivo del tecnico è quindi soffocare la mediana e la trequarti dei veneti. La sensazione è che la Virtus Entella non voglia quindi attendere il Cittadella, ma voglia provare a fare la partita per cercare di portarsi a casa i 3 punti. In avanti sembra possibile una maglia da titolare per Diaw, che quando è entrato nel match contro il Carpi ha ben figurato, rischiando quasi di portare i suoi in vantaggio. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa vista contro il Carpi, con l'unica differenza che il modulo non sarà il solito 4-3-1-2 ma, come detto, il 3-5-2.

PRONOSTICO E QUOTE, IL PRONOSTICO

I bookmakers italiani danno fiducia al Cittadella di Venturato. Ad esempio la Snai paga la vittoria dei veneti 1.70 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo degli uomini di Castorina viene dato ad una quota decisamente più alta, visto che un loro colpo esterno è pagato dalla Snai ben 5,50 volte l'eventuale scommessa effettuata. Un pareggio, che sicuramente potrebbe risultare risultato più interessante per la Virtus Entella, viene invece quotato dalla Snai 3,45 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere.

