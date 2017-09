Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Dybala leader incontrastato, Immobile insegue (7^ giornata)

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie A, turno in cui i vari bomber del torneo cercheranno ovviamente di incrementare il proprio bottino, proseguendo passo dopo passo verso l’ambito titolo di capocannoniere del campionato di calcio tricolore. Andiamo a vedere la situazione allo stato attuale, dopo il turno giocatosi lo scorso weekend. Continua a spiccare su tutti la stella assoluta della Juventus, Paulo Dybala. Il centravanti della nazionale argentina ha segnato l’ennesima doppietta da quando ha iniziato la stagione, gonfiando per due volte la rete (aprendo le danze e chiudendo le marcature al 91esimo), nel derby col Torino di sabato scorso. Con i due centri, la Joya è salito così a quota 10 gol in sei gare. Segue, distanziato di due marcature, Ciro Immobile, altro attaccante scatenato in questo inizio di stagione, reduce da una doppietta nella trasferta di Verona di domenica pomeriggio. A quota sei marcature troviamo invece tre giocatori, precisamente Dzeko della Roma, il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, e Dries Mertens del Napoli.

MALE IL MILAN

Il bosniaco dei capitolini ha segnato nella sfida contro l’Udinese di sabato scorso, mentre il nerazzurro e l’azzurro sono rimasti all’asciutto, e cercheranno ovviamente di rifarsi in vista del prossimo weekend. A quota quattro reti, invece, troviamo Fabio Quagliarella, sorpresa di questo inizio di stagione, affiancato da Callejon, uno dei tre tenori di Napoli, che ha segnato nel 2 a 3 finale di Ferrara contro la Spal. Quindi, a quota tre, il poker composto da Thereau della Fiorentina, Perisic dell’Inter, Belotti e Ljajic del Torino e Gomez dell’Atalanta, tutti all’asciutto lo scorso turno. Per trovare il primo calciatore del Milan, bisogna invece analizzare il gruppo dei giocatori che fino ad ora hanno segnato due reti, con la presenza di Kalinic (doppietta per lui contro l’Udinese a San Siro), di Kessie (in gol su rigore in entrambe le occasioni), e di Suso. Sorprendono le sole due reti siglate fino ad oggi da Higuain, attaccante che ci ha abituato a ben altri livelli, e anche da Insigne, che in campionato sta andando un po’ a rilento.

LA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

10 gol: Dybala

8 gol: Immobile

6 gol: Dzeko, Icardi, Mertens

4 gol: Quagliarella, Callejon

3 gol: Thereau, Perisic, Belotti, Gomez, Ljajic

2 gol: Chiesa, Cutrone, El Shaarawy, Ghoulam, Higuain, Inglese, Insigne, Kalinic, Kessie, Lasagna, Mandzukic, Joao Pedro, Pellegri, Petagna, Suso, Zapata, Zielinski

1 gol: Alex Sandro, Allan, Alvarez, Astori, Badelj, Barella, Baselli, Bastien, Bastos, Birsa, Borriello, Caldara, Caprari, Ciciretti, Cornelius, Cristante, Cuadrado, D’Ambrosio, De Paul, De Vrij, Di Francesco, Dias, Donsah, I. Falque, Freuler, Galabinov, Gamberini, Ilicic, Hetemay, Jankto, Jorginho, Kolarov, Koulibaly, Laxalt, Lazzari, Luis Alberto, Mandragora, Marusic, Matri, Milik, Milinkovic-Savic, Montolivo, Nainggolan, Nuytinck, Obi, Okwonkwo, Palacio, Pazzini, Pezzella, Pjanic, Politano, Pucciarelli, Quissanga, Rizzo, Rodriguez, Rog, Rohden, Sau, Schiattarella, Sensi, Simeone, Stepinski, Stryger, Skriniar, Tumminiello, Vecino, Verdi, Veretout, Viviani.

