Cosenza-Catania/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Cosenza-Catania, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, sabato 30 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla sesta giornata, nel girone C, quello meridionale, del campionato di Serie C. Quasi un testa-coda in cui il Cosenza penultimo ospita il Catania che invece è secondo: l'esito della partita sarà scontato oppure ci potranno essere sorprese davanti al pubblico calabrese?

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sfida tra grandi piazze in Cosenza-Catania, che non sarà però possibile seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv, per chi acquisterà la visione del singolo match o sarà abbonato a uno dei pacchetti dedicati alle due squadre.

IL CONTESTO

Il Cosenza è reduce da una settimana molto turbolenta, che ha portato alla sostituzione in panchina di Fontana con Braglia. Fatale al tecnico che ha iniziato la stagione con i calabresi la sconfitta di Siracusa di sabato scorso, con i silani avanti di due gol e poi rimontati dai siciliani fino al quattro a due finale. Per il Cosenza si tratta della terza sconfitta in cinque partite di campionato, con solo due punti conquistati per una squadra che sperava di poter lottare per obiettivi importanti in questa stagione.

Il Catania ha iniziato il suo cammino pareggiando col Fondi e perdendo in casa della Casertana. Una falsa partenza cancellata dalle ultime tre vittorie di fila contro Lecce, Virtus Francavilla ed Andria, che hanno portato la formazione allenata da Lucarelli al terzo posto in classifica in compagnia di Lecce e Siracusa, a tre lunghezze di distanza dal Monopoli capolista. Dunque si tratterà di un incrocio importantissimo, con l'ambiente cosentino che potrebbe diventare bollente dopo un altra sconfitta, ed il Catania chiamato a non perdere il passo per continuare a sognare la Serie B.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CATANIA

Allo stadio San Vito di Cosenza, faccia a faccia tra queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Perina in porta, Pascali e Dermaku a formare la coppia di difensori centrali, mentre Corsi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Idda in posizione di terzino sinistro. Palmiero, Mungo e Bruccini giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Caccavallo, Mendicino e Calami saranno i titolari nel tridente offensivo. Il Catania risponderà con Tedeschi, Aya e il croato Bogdan titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. Lodi, Caccetta e Biagianti giocheranno come centrali di centrocampo, mentre Semenzato sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Marchese sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a Curiale al fianco di Russotto.

LA CHIAVE TATTICA

Il 3-5-2 di Cristiano Lucarelli sta diventando sempre più solido ed efficace, con la squadra reduce da tre vittorie consecutive dopo una partenza col freno a mano tirato. Piero Braglia, chiamato a sostituire Fontana sulla panchina del Cosenza, dovrebbe ripartire dal 4-3-3, in attesa di personalizzare la fisionomia della squadra. Cosenza e Catania si sono incontrate per l'ultima volta al San Vito il 3 dicembre del 2016, con vittoria esterna rossoazzurra grazie ai gol Anastasi e Mazzarani che ribaltarono il vantaggio iniziale di Baclet. L'ultima vittoria casalinga cosentina contro gli etnei risale addirittura ai tempi della Serie B per i silani, tre a uno il 3 maggio del 2003.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Catania favorito nonostante il fattore campo avverso, con i bookmaker che tengono conto della difficile situazione del Cosenza, reduce dall'esonero del tecnico. La vittoria esterna degli etnei viene quotata 2.30 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.05 da Betclic e il successo interno dei silani viene proposto ad una quota di 3.40 da Bet365.

