Filippo Magnini/ E' malinconico, soffre per amore? Le dediche a Federica Pellegrini su Instagram

Il nuotatore Filippo Magnini non riesce a riprendersi dalla rottura avvenuta con la bella Federica Pellegrini. I due, che erano stati insieme a lungo, dovevano addirittura sposarsi. Quest'estate, infatti, erano circolate voci sempre più inssistenti che volevano i due salire all'altare e dirsi il fatidico sì una volta per sempre. E invece niente di tutto questo: niente abito bianco, niente cerimonia, niente pranzo di nozze, niente figli. Insomma, niente di niente. La Pellegrini ha dichiarato di voler provare nuove esperienze dato che 'era stata fidanzata a lungo'. Un cambio netto di prospettiva rispetto a qualche mese fa francamente inspiegabile. La rottura tra i due pare essersi originata da alcune prospettive diverse di vita, dato che Filippo ha intenzione di gettarsi nel mondo dela televisone, mentre la Pellegrini desidera ancora cimentarsi con il nuoto nonostante le ultime cocenti delusioni. Per questa e chissà per quanti altri motivi a noi ignoti, ecco che è arrivata la rottura. Rottura che è stata presa diversamente dai due: la Pellegrini in vacanza a Formentera e Magnini malinconico su Instagram...

QUEI POST MALINCONICI

Come dicevamo in apertura di articolo, Filippo Magnini non riesce proprio a riprendersi da questo amore sfumato al fotofinish. Un disagio e una tristezza che se in passato veniva vissuta nelle proprie stanze private, nel 2017 viene esternata nel mondo social: Facebook, Twitter e Instagram. E' proprio in quest'ultimo ambito che il nuotatore ha deciso di esprimere il suo dolore tramite testi di canzone implicitamente (è facile fare l'equazione Pellegrini-canzoni) dedicate alla sua ex fiamma. I più vicini al nuotatore confermano questa ipotesi, e cioè di un amore che sta lasciando pesanti strascichi più per lui che per lei. Già, perché mentre lei si reca a Formentera con le amiche ('mi sono divertita tantissimo'), lui si consola con Instagram e cerca di ricucire un rapporto che però al momento pare definitivamente sfilacciato. Una mission impossible, quella di Filippo Magnini, che conoscendo la volubilità della Pellgrini non sembra proprio così 'impossible'. Staremo a vedere... In amore non si sa mai, soprattutto in un caso come questo, dove ci sono assieme due teste così calde.

