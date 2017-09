Francavilla-Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francavilla-Reggina, LaPresse

Virtus Francavilla-Reggina, diretta dal signor Colombo di Como, sabato 30 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida del ricco programma della sesta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Si affrontano due squadre che devono ancora capire quale potrà essere il loro ruolo in questo campionato, dunque sia i pugliesi sia i calabresi si attendono risposte in tal senso dalla partita di oggi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sfida che sarà possibile seguire in diretta streaming video quella fra Virtus Francavilla e Reggina (ma non in diretta tv sui canali pay o in chiaro), naturalmente per chi si abbonerà o acquisterà l'evento sul sito sportube.tv, riferimento fondamentale per la Serie C.

IL CONTESTO

Seppur tra alti e bassi, la Virtus Francavilla è partita discretamente in questo nuovo campionato, con l'importante vittoria esterna di sabato scorso in casa del Rende, battuto di misura da una rete di Saraniti alla mezz'ora. Sette punti in cinque partite per i pugliesi che dovranno ora confrontarsi con una Reggina a sua volta molto solida, come i pugliesi reduce anch'essa da una vittoria esterna per una rete a zero, ottenuta sul campo del Fondi grazie ad una rete messa a segno da Marino. Dopo la sconfitta nel match d'esordio in campionato contro il Rende, la Reggina si è dimostrata estremamente solida, ottenendo due vittorie e due pareggi nelle successive quattro partite.

A otto punti al momento i calabresi si trovano al quinto posto solitario nel girone C, appena dietro il terzetto composto da Catania, Siracusa e Lecce, che insegue a sua volta il Monopoli capolista. La Virtus Francavilla fa parte invece del gruppone di squadre a quota sette. Chi riuscirà a spuntare un risultato positivo da questo scontro diretto, sarà sicuramente in grado di alzare l'asticella delle proprie ambizioni in vista delle prossime, importanti sfide di un campionato appassionante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Giovanni Paolo II scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa della Virtus Francavilla schierati con Albertazzi a difesa della porta, mentre Prestia, Maccarone e Abruzzese saranno i titolari come centrali di difesa. Al centro della linea mediana mancherà Folorunsho, espulso nella trasferta di Rende. Al suo posto giocherà Buono al fianco di Biason, mentre Albertini sarà l'esterno di fascia destra e Di Nicola sarà l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Sicurella, trequartista alle spalle del francese Ayina e di Saraniti, autore del gol che ha permesso ai pugliesi di sbancare il campo del Rende. Risponderà la Reggina con Cucchietti estremo difensore dietro la linea difensiva a quattro con Laezza sull'out di destra, Solerio esterno mancino e Di Filippo e Gatti impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio a Mezavilla, Garufi e Porcino, che sosterranno come terzetto titolare De Francesco che sarà avanzato come trequartista, alle spalle del duo offensivo Sparacello-Sciamanna.

LA CHIAVE TATTICA

Interessante il confronto tecnico con il 3-4-1-2 della Virtus Francavilla di D'Agostino e il 4-3-1-2 della Reggina di Maurizi. Due allenatori che stanno facendo vedere cose notevoli in un girone competitivo. Le due squadre si sono incrociate per la prima volta l'anno scorso tra i professionisti, la Virtus Francavilla ha vinto il 6 dicembre 2016 il precedente casalingo, uno a zero con gol decisivo del francese Nzola, mentre a Reggio Calabria gli amaranto si sono presi la rivincita, vincendo tre a due.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker considerano la Virtus Francavilla ormai una realtà solida, soprattutto nelle partite casalinghe, con la vittoria degli ospitanti quotata 2.25 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio e Bet365 propone invece a 3.40 la quota relativa all'eventuale affermazione esterna della Reggina.

