Genoa-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Genoa-Bologna, diretta dal signor Rocchi di Firenze che avrà come supporto i guardalinee Di Iorio e Mondin, il quarto ufficiale di gara Di Paolo e il var Irrati, è in programma sabato 30 settembre 2017 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova (quartiere Marassi) e sarà il secondo anticipo della settima giornata d'andata di Serie A 2017-2018, partita nella quale entrambe andranno a caccia di punti pesanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Si potrà guardare Genoa-Bologna in diretta tv sia su Sky Sport che su Mediaset Premium. La piattaforma satellitare proporrà il match sui canali 201, 206 e 251 per i suoi clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi su Premium Sport (canali 370 e 380). Anche in questo caso le due pay-tv offriranno la diretta streaming video sulle rispettive piattaforme, basterà collegarsi ai siti http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

QUI GENOA, LA FORMAZIONE

Situazione sportivamente drammatica per i padroni di casa che al pari di Benevento e Verona non hanno ancora vinto in campionato: bilancio magrolino per la formazione di Juric che alla sesta giornata ha racimolato solamente un paio di pareggi andando incontro a quattro sconfitte e ha bisogno al più presto di un netto cambio di rotta per non rimanere invischiato nella lotta per non retrocedere. L'allenatore croato nelle prossime uscite si gioca le chance di mantenere il posto in panchina ma dovrà per forza di cose iniziare a portare risultati concreti visto che la dirigenza si sta già guardando intorno in cerca di alternative. Ancora una volta, però, Juric dovrà fare di necessità virtù considerate le numerose assenze: oltre a Lapadula mancheranno anche Bertolacci e Veloso ai quali si è aggiunto proprio all'ultimo momento Laxalt che rappresenta una delle colonne portanti del centrocampo dei grifoni. Pietro Pellegri dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto, la giovanissima promessa classe 2001 vorrà sicuramente segnare di nuovo di fronte al suo pubblico dopo la doppietta alla Lazio.

QUI BOLOGNA, LA FORMAZIONE

Decisamente più incoraggiante finora il cammino del Bologna reduce dalla vittoria interna al Dall'Ara contro il Sassuolo, grazie a questi tre punti la formazione di Donadoni è salita a quota 8 in classifica appaiando Atalanta e Chievo al nono posto, tenendosi quindi alla larga dalle parti basse della graduatoria. I felsinei vorranno sicuramente dare continuità al risultato positivo ottenuto contro i neroverdi e rimanere il più lontano possibile dai guai. Anche nelle fila degli ospiti non mancheranno le assenze, non ci sarà Mirante e dunque tra i pali rivedremo Da Costa, indisponibili inoltre Di Francesco e Falletti e dunque sarà Verdi ad avere sulle spalle il peso dell'attacco con l'aiuto dell'esperto Palacio. Molto probabilmente rimarrà ancora in panchina Mattia Destro che fatica a trovare la condizione in questo inizio di stagione, ormai siamo quasi a ottobre e il centravanti avrebbe bisogno di più minuti nelle gambe anche se giustamente Donadoni preferisce schierare uomini attualmente più in forma.

I PRECEDENTI

L'ultima volta che Genoa e Bologna si sono affrontati è stato lo scorso 26 febbraio 2017, sempre al Ferraris, quando le due squadre pareggiarono 1-1: Ntcham portò in vantaggio i grifoni che nella ripresa vennero raggiunti dal gol di Viviani. L'ultima vittoria del Genoa risale al 2 ottobre 2016 quando Simeone regalò i tre punti ai rossoblu che in questa maniera espugnarono il Dall'Ara; il 24 aprile 2016 arrivò l'ultimo successo del Bologna che si impose per 2 a 0 grazie alle reti di Giaccherini e Floccari. Il bilancio dei precedenti nella storia del calcio italiano al Ferraris è di 17 vittorie per il Genoa, 13 pareggi e 12 successi per Bologna, 59 le reti complessivamente realizzate dai grifoni contro le 46 marcature dei felsinei.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Genoa leggermente favorito sul Bologna per i bookmaker nonostante il periodo di difficoltà dei grifoni: su Betclic l'1 degli uomini di Juric viene dato a 2,40 mentre Bwin offre una quota di 3,30 per il 2 della formazione di Donadoni; il risultato di parità, invece, viene quotato a 3,20 da Bet365, WilliamHill e Bwin. Le due squadre non si possono considerare propriamente due macchine da gol, per questo motivo su PaddyPower la quota dell'Under (1,66) è più bassa rispetto all'Over(2,15). Sempre su Betclic il risultato esatto di 1 a 0 in favore degli ospiti viene dato a 8,25.

