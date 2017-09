Giro dell’Emilia 2017/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (oggi 30 settembre)

Vincenzo Nibali e Fabio Aru (LaPresse)

Oggi appuntamento di lusso con il Giro dell’Emilia 2017, edizione numero 100 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano. Un percorso affascinante con il durissimo arrivo in cima al San Luca, un elenco di partecipanti davvero eccellente e in più anche questo traguardo storico della centesima edizione, che ha spinto gli organizzatori a chiedere all’UCI una deroga per allungare il percorso. Permesso accordato, saranno da affrontare ben 223,3 km per un Giro dell’Emilia che si annuncia ancora più impegnativo ed emozionante del solito. Partenza alle ore 11.30, l’arrivo è previsto attorno alle ore 17.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DELL’EMILIA 2017

Il Giro dell’Emilia 2017 godrà di una lunga e meritata diretta tv, perché il collegamento su Rai Sport + HD inizierà già dalle ore 15.00, oltre due ore sul canale numero 57 per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it.

IL PERCORSO E L’ARRIVO SUL SAN LUCA

Già pochi chilometri dopo la partenza da Casalecchio di Reno, il gruppo affronterà lo strappo di Mongardino, 1,9 km al 7% di pendenza media e punte fino al 10%. La discesa porterà i corridori a Sasso Marconi, poi si toccheranno Vado e Rioveggio prima di iniziare a salire verso il Passo Brasimone, una lunga ascesa di 19,7 Km, anche se non molto dura (pendenza media al 5% e punte all’8%). In seguito si passerà da Marzabotto, dove sarà collocato il rifornimento. Rientrati a Sasso Marconi, si svolterà in direzione di Pianoro, andando ad affrontare lo strappo del Valico Ganzole, salita di 2 Km con pendenza media all’8% e punte al 18%. Si rientrerà poi a Bologna, dove saranno compiuti quattro giri di un circuito comprendente la salita di San Luca, 2 chilometri al 10% di media con punte di pendenza massima che sfiorano il 20%; l’ultimo passaggio sarà naturalmente in concomitanza con il traguardo, come da tradizione collocato appunto in cima al San Luca.

I PARTECIPANTI: NIBALI, ARU E TANTI ALTRI BIG

In primo piano la presenza di Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) e Fabio Aru (Astana), che puntano molto sul Lombardia di sabato prossimo ma di certo non rinunceranno a cercare il successo già oggi se staranno bene. Oltre a loro ci saranno anche Thibaut Pinot (Fdj), Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) e Mikel Landa (Team Sky), dunque un elenco partecipanti di primissimo piano anche a livello di corridori stranieri, in particolare chi va forte in montagna. In questo gruppo rientra senza dubbio anche Domenico Pozzovivo (AG2R), oltre alla coppia della Orica-Scott formata da Esteban Chaves e Adam Yates ma anche il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana). Citazione doverosa pure per Diego Ulissi (UAE Emirates), mentre il Team Sky oltre a Landa schiererà pure Diego Rosa e Gianni Moscon.

