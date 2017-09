Il ritorno di Totti / Video, gol d’esterno e tante magie per l’ex capitano della Roma

Francesco Totti, ex capitano Roma - LaPresse

Lo spettacolo tra Veterani d'Italia e Resto del Mondo era l'unica certezza del match visto i tanti campioni in carica. La partita benefica voluta dalla gloria locale Kakha Kaladze ha visto il ritorno in campo di Francesco Totti. Luca Toni trova subito il vantaggio con un tiro in area che batte Sebastiano Rossi. Il pareggio immediato del Resto del Mondo arriva con Iashvili, su assist di Shevchenko. Intanto sale in cattedra Frey che compie grandissime parate. Successivamente Totti regala un grande assist per Salgado che in area non sbaglia. Match ricco di emozioni. Firma il tris per i Veterani d'Italia l'asso brasiliano Rivaldo con un bel tiro da fuori. Toni è scatenato e firma di testa la sua doppietta personale. Il Resto del Mondo non si arrende e con Cafu accorcia le distanze. Grandissimo pallonetto in area su Frey e rete del brasiliano. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, pazzesche le parate di Frey e ottima la prestazione di Toni autore di una doppietta. Nella ripresa Kurany riapre definitivamente il match siglando a porta vuota. Successivamente l'uomo più atteso mette la firma con un grandissimo gol, Francesco Totti. Bomba da fuori area con Abbiati che può solo guardare. Il Resto del Mondo non ci sta, e pareggia la contesa grazie alle reti di Demetradze e Shevchenko. Nei minuti finali le due compagini provano a superarsi a vicenda. Del Vecchio di testa al 90' trova la gioia personale e mette la parola fine al match.

PRESTAZIONE DA URLO DI TOTTI

Grandissima serata di calcio grazie a questi immensi campioni che hanno illuminato la scena. Protagonisti assoluti Totti, Frey e Shevchenko. Il fischio finale dell'arbitro porta tanta nostalgia. Il campione più atteso era ovviamente Totti, quello che in campo ha smesso da meno tempo, o forse non ha mai smesso di giocare. L’ex capitano della Roma si è presentato in forma smagliante, avendo perso qualche chilo nelle ultime settimane, e il piede è sempre lo stesso: magico. Colpi di tacco, grande intuizioni, l’assist d’oro per Salgado e il gol da cineteca, come del resto ci ha abituato nei decenni precedenti. La rete è davvero spettacolare, con il Pupone che colpisce di collo esterno destro la palla, che si va ad insaccare nell’angolino alto a sinistra di un Abbiati che nulla può fare. Totti resta in campo per tutto il match, fino alla sostituzione nei minuti finali della partita, giusto per prendersi la standing ovation finale, l’ennesima in carriera… Clicca qui per vedere lo splendido gol di Totti

