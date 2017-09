Juve Stabia-Fondi/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Fondi, LaPresse

Juve Stabia-Fondi, diretta dal signor Natilla di Molfetta, sabato 30 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida in programma per la sesta giornata d'andata del girone C di Serie C. Partita da vincere per i padroni di casa a Castellammare di Stabia contro l'ultima in classifica, mentre il Fondi cerca un acuto che potrebbe dare la svolta alla propria stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La sfida che vedrà scendere in campo oggi pomeriggio Juve Stabia e Fondi potrà essere seguita non in diretta tv, senza trasmissione sui canali in chiaro o pay, ma solo in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

Una partita delicata per entrambe le compagini, ma la Juve Stabia la settimana scorsa è riuscita ad interrompere il digiuno di vittorie che aveva contraddistinto le Vespe in questa fase iniziale del campionato. I campani sono passati sul campo della Paganese, andando a segno con Allievi e Paponi e subendo solo nel recupero l'ininfluente gol di Scarpa per i padroni di casa. Al contrario, nonostante il cambio di allenatore con l'arrivo di Mattei al posto del 'Principe' Giannini, il Fondi ha subito la quarta sconfitta in cinque partite fin qui disputate nel nuovo torneo di Serie C. A passare di misura allo stadio Purificato è stata la Reggina, con un gol di Marino al quarto d'ora della ripresa.

Un ko che ha mantenuto, suo malgrado, il Fondi in coda alla classifica, mentre la Juve Stabia è risalita a quota cinque punti, sperando di poter migliorare un rendimento che al momento vede le Vespe ben lontane dalle battistrada del girone, ovvero il sorprendente Monopoli capolista, il Catania, il Siracusa e il Lecce. Per il Fondi però un'altra sconfitta peserebbe come un macigno, con una classifica ancora corta ma che presto non potrebbe regalare così semplici chance di riscatto.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FONDI

Allo stadio Menti di Castellammare da Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Juve Stabia affronterà l'impegno con Branduani in porta, l'argentino Morero in posizione di terzino destro e Nava in posizione di terzino sinistro, mentre Allievi e Crialese giocheranno come difensori centrali. Sulla linea mediana, il terzetto titolare sarà formato dal camerunese Matute, da Capece e da Mastalli, mentre il sammarinese Berardi completerà il tridente offensivo con Paponi e Lisi schierati dal primo minuto. La risposta del Fondi sarà affidata al portiere albanese Elezaj alle spalle di Tommaselli, Vastola e Ghinassi, titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio per Lazzari, De Martino come centrali, mentre Galasso sarà schierato sulla fascia destra e Paparusso sarà schierato sulla fascia sinistra. Nella zona offensiva, Ricciardi agirà da trequartista, ispirano la coppia d'attacco formata da Nolé e da De Sousa.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il duo Caserta-Ferrara, allenatori della Juve Stabia, mentre Antonello Mattei ha disegnato il Fondi tatticamente con il 3-5-2, dopo l'esonero di Giuseppe Giannini. Nei precedenti dello scorso campionato, le due squadre hanno ottenuto due pareggi. Uno a uno a Castellammare di Stabia lo scorso 11 febbraio, con vantaggio campano di Izzillo e pari in extremis di Giannone per i fondani. Due a due allo stadio Purificato di Fondi, con i laziali che sprecarono un doppio vantaggio, ottenuto con i gol di Albadoro e Bombagi, a causa della doppietta di Lisi nell'ultimo quarto d'ora per le Vespe.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote indicate dalle agenzie di scommesse sulla partita, la vittoria interna della Juve Stabia viene quotata 1.60 da William Hill, mentre il successo esterno viene proposto ad una quota di 5.90 da Paddy Power. Il pareggio tra le due formazioni viene invece offerto ad una quota di 3.60 da Betclic.

