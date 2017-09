Lecce-Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Bisceglie, LaPresse

Lecce-Bisceglie, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, sabato 30 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà un inedito derby pugliese nella sesta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sfide certamente interessante, perché le ambizioni del Lecce sono note a tutti, ma pure il Bisceglie è partito bene e cerca oggi un risultato di prestigio per decollare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita tra Lecce e Bisceglie sarà visibile solo in diretta streaming video via internet, sul sito sportube.tv acquistabile come evento singolo o tramite i pacchetti di abbonamento per le singole squadre, mentre non ci sarà la possibilità di vedere il match in diretta tv.

IL CONTESTO

Partita tutta da seguire tra quella che può essere considerata come una delle principali pretendenti al ritorno in Serie B e una outsider che ha avuto un ottimo approccio al campionato dopo diversi anni di assenza dal professionismo. Il Lecce sembra aver cambiato marcia dopo l'arrivo di Fabio Liverani in panchina. Dopo il tracollo di Catania che ha segnato l'addio al precedente tecnico Rizzo, i salentini hanno vinto in casa col Rende dimostrandosi ancora convalescenti, per poi convincere decisamente di più nel match vinto per tre a uno a Catanzaro sabato scorso, con le reti di Lepore, Torromino e Cosenza. Giallorossi a quota dieci punti, appaiati a Catania e Siracusa al secondo posto, all'inseguimento del Monopoli sorprendente capolista di questa fase iniziale del campionato.

Il Bisceglie è partito invece con due vittorie contro la Paganese in trasferta e la Virtus Francavilla in casa, che hanno proposto i nerazzurri come vera rivelazione del raggruppamento. Poi è arrivata però la prima sconfitta stagionale, in casa contro il Catanzaro, quindi in un nuovo impegno interno un pareggio per uno a uno contro la Sicula Leonzio, che ha riacciuffato il pari a sei minuti dal novantesimo dopo l'iniziale vantaggio siglato da Deli. Dunque un avversario da prendere con le molle, ma il Lecce visto a Catanzaro sembra davvero in grado di rilanciarsi da subito come pretendente alla promozione in cadetteria.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE BISCEGLIE

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Via del Mare: Lecce in campo con Perucchini tra i pali, mentre Cosenza e Drudi saranno i centrali di difesa in una linea a quattro con Lepore schierato sulla fascia destra e Di Matteo sulla fascia sinistra. A centrocampo, spazio ad Armellino, Mancosu e Arrigoni nel terzetto alle spalle del trequartista bulgaro Tsonev, che sarà chiamato ad ispirare la manovra offensiva del tandem Caturano-Torrimino. Risponderà il Bisceglie con Crispino a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il bosniaco Markic, Migliavacca, il croato Jurkic e il francese Giron. Nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo minuto Lugo ed i croati Vrdoljak e Boljat, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per altri due elementi di nazionalità croata, ovvero Delic e Jovanovic, assieme a Montinaro.

LA CHIAVE TATTICA

Fabio Liverani ha ridisegnato il Lecce con un 4-3-1-2 che sembra stia dando i suoi frutti, con la vittoria di Catanzaro che potrebbe aver rappresentato un vero spartiacque nella stagione dei salentini. 4-3-3 per il Bisceglie di Zavettieri, che ha frenato dopo un inizio di stagione davvero sorprendente. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre, essendo tornato il Bisceglie nel calcio professionistico dopo un'attesa quasi ventennale.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Lecce in netta ripresa e sensibilmente favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti, con successo interno quotato 1.45 da betclic, mentre William Hill moltiplicherà per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 offrirà a 6.50 la quota per l'eventuale colpaccio del Bisceglie.

© Riproduzione Riservata.