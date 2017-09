Milan Napoli Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Napoli Primavera (Foto LaPresse)

Milan Napoli Primavera sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Fiorini; alle ore 13 di sabato 30 settembre si gioca la partita valida per la quarta giornata del campionato 1 2017-2018. Una grande classica: come sappiamo, da questa stagione la Primavera è divisa in campionato 1 e campionato 2, nel principale torneo dunque si gioca un girone unico da 16 squadre e questo aumenta sensibilmente la qualità della competizione, perchè le squadre migliori sono una contro l’altra da subito e non si incrociano soltanto nelle fasi finali (dove ovviamente le sfide dirette sono limitate dalla formula). Tra Milan e Napoli dunque sono promesse scintille, anche per la rivalità tra queste due società.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: è un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del televisore, mentre gli abbonati al pacchetto Sky potranno accedervi dal bouquet satellitare sul canale 225. Per quanto riguarda la diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.it si potrà assistere alla sfida su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

Dopo aver perso le prime due partite, il Milan Primavera ha saputo rialzare la testa vincendo in casa del Bologna (2-0) grazie ai gol di Tiago Dias e Ismet Sinani; per Gennaro Gattuso si tratta di una nuova avventura dopo il biennio agrodolce passato a Pisa, adattarsi non è stato facile e non lo è tuttora ma il Milan sta iniziando a rispondere ai suoi dettami, anche se per il momento ha dovuto lasciare per strada il derby contro l’Inter, perso nettamente (0-3). Il Napoli invece era partito molto bene, battendo il Genoa; poi ha perso in casa del Chievo ed è affondato a domicilio contro il Chievo (2-5), venendo anche eliminato dalla Coppa Italia per mano del Benevento. Qui l’allenatore è ancora Giampaolo Saurini, ma i tanti impegni (il Napoli gioca anche la Youth League: martedì ha pareggiato 2-2 contro il Feyenoord) stanno forse influendo a dismisura sulla freschezza e la condizione della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN

Gattuso dovrebbe confermare a grandi linee la squadra che ha vinto a Bologna; si gioca con il 4-4-2 con Guarnone tra i pali e la coppia centrale in difesa nella quale potrebbe trovare spazio Matteo Gabbia, reduce dalla convocazione in Europa League. In alternativa sia Sportelli che Bellodi saranno titolari, con Bellanova e Campeol sugli esterni; in mezzo al campo comanda il capitano Mattia El Hilali; al suo fianco può giocare Brescianini come anche Pobega, il secondo dovrebbe essere favorito per iniziare la partita come titolare. Sulle fasce agiscono Sergio Sanchez, spagnolo arrivato daL Real Madrid, e Andrés Llamas che è una sorta di “veterano” nella Primavera rossonera; coppia offensiva composta da Tiago Dias e Riccardo Forte.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI

Anche il Napoli gioca con una sorta di 4-4-2, nel quale però la posizione di Gaetano è avanzata sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti: Zerbin e Leandrinho sono la coppia offensiva, con il brasiliano che rientra anche nei piani di Maurizio Sarri per sostituire Milik. Dalla panchina attenzione a Palmieri, mentre in mezzo al campo dovrebbe essere dato spazio a Mezzoni e Micillo come mezzali con Basit che funge da perno davanti alla difesa. Una difesa nella quale i punti fermi sono i due terzini Schiavi (a segno in Youth League) e Scarf, con Giuseppe Esposito e Marie-Sainte, francese originario della Martinica, che sono la coppia centrale a protezione del portiere Schaeper, altra colonna portante nella squadra guidata da Saurini.

© Riproduzione Riservata.