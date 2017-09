Olanda Azerbaigian/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei volley 2017)

Diretta Olanda Azerbaigian - LaPresse

Olanda Azerbaigian è la prima semifinale degli Europei 2017 di pallavolo femminile la cui fase finale si sta disputando a Baku: l’appuntamento con questa partita sarà alle ore 16.00 italiane, le 18.00 locali considerando le due ore di fuso orario. Una partita storica per l’Azerbaigian, che davanti al pubblico amico per la prima volta nella storia raggiunge la semifinale di un Europeo e adesso spera naturalmente di andare ancora oltre. Negli ultimi anni la pallavolo femminile in Azerbaigian ha fatto evidenti progressi in fatto di squadre di club grazie a forti investimenti economici che hanno attirato sul mar Caspio tante forti giocatrici, una crescita che adesso sta cominciando a far sentire i suoi effetti benefici anche a livello di Nazionale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

A causa della concomitanza di altri eventi, la semifinale Olanda Azerbaigian non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video. Tuttavia, su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando e disponibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky, sarà visibile una differita alle ore 21.30, che sarà possibile seguire anche via web con lo streaming garantito sul sito www.raiplay.it.

OLANDA FAVORITA?

Abbiamo detto della grande crescita del movimento del volley femminile in Azerbaigian, tuttavia sulla carta resta favorita una Nazionale di tradizione ben maggiore come è l’Olanda, soprattutto se le Orange dovessero ripetere la prestazione praticamente perfetta con la quale due giorni fa hanno letteralmente annichilito le azzurre, un 3-0 senza attenuanti per l’Italia che è pur sempre la squadra che circa due mesi fa è arrivata seconda nel World Grand Prix. Olanda dunque favorita, anche dall’alto di alcuni recenti piazzamenti come il secondo posto agli scorsi Europei e il quarto alle Olimpiadi di Rio 2016. Certo, dall’altra parte c’è un Azerbaigian che vuole fare la storia in casa propria, dunque la sfida si presenta di grande fascino; tuttavia, sulla carta, almeno da un punto di vista strettamente tecnico, il favore del pronostico va senza dubbio all’Olanda.

