Pro Vercelli Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Cesena (LAPRESSE)

Pro Vercelli Cesena, partita diretta dall’arbitro Martinelli, si gioca oggi pomeriggio, sabato 30 settembre alle ore 15.00 per la settima giornata del campionato di Serie B. La Pro Vercelli di Grassadonia al momento è ultima con 2 punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I piemontesi stanno senza dubbio pagando il cambio di guida tecnica e una rivoluzione che ha coinvolto anche la prima squadra, molto diversa rispetto agli anni scorsi. La situazione è difficile e secondo molti Grassadonia sarà il primo tecnico del campionato cadetto ad essere esonerato, anche se va detto che nelle ultime 3 partite, che hanno portato 2 punti, si sono visti dei miglioramenti sostanziali. I piemontesi hanno infatti pareggiato contro Brescia e Salernitana, rischiando di vincere specialmente contro i campani, per poi perdere in modo immeritato contro il Palermo, capace di vincere grazie ad un tasso tecnico superiore, ma con grande fatica.

Ora arriva il match contro i romagnoli, che sono penultimi con solo 2 punti in più dei pugliesi. Si tratta senza dubbio di uno scontro salvezza tra due formazioni che hanno ancora tutte le carte in regola per salvarsi, ma che devono cominciare a fare punti. Il Cesena sembrava intenzionato a dare il ben servito a Camplone, che potrebbe così pagare la brutta sconfitta contro l'Ascoli, uno 0-2 interno che ha reso la situazione dei romagnoli ancora più difficile e che ha fatto seguito al brutto 4 a 0 esterno subito sul campo del Cittadella. Certo, prima era arrivata una bella affermazione contro l'Avellino, ma 4 punti in classifica sono decisamente troppo pochi per una squadra che all'inizio del campionato partiva con ben altre ambizioni e che invece si ritrova, almeno al momento, a lottare per non cadere nel baratro della Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pro Vercelli Cesena sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407819. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CESENA

Grassadonia per un match che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina della Pro Vercelli, sembra intenzionato a confermare il 4-3-1-2 come modulo e ad affidarsi agli stessi giocatori che hanno fatto molto bene contro il Palermo. Il tecnico si aspetta molto da Vives e Castiglia, che dovranno guidare la mediana dei piemontesi e cercare di prendere le redini del centrocampo in una partita dove i 3 punti sono un obbligo categorico. Il Cesena dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2 dove potrebbero esserci delle novità rispetto alla brutta sconfitta di Ascoli. Il tecnico dei romagnoli, sperando di poter essere ancora sulla propria panchina contro la Pro Vercelli, sembra infatti intenzionato a giocarsi tutto rimescolando le carte. Per alcuni potrebbe essere un segno di debolezza, mentre per altri osservatori si tratterebbe invece di una dimostrazione di forza verso la squadra, che fino a questo momento ha effettivamente deluso le aspettative dei tifosi, della società e del tecnico stesso.

PRONOSTICO E QUOTE, IL PRONOSTICO

Andando a vedere i pronostici del match, si scopre come i bookmakers vedano la Pro Vercelli favorita, considerando anche il fatto del turno casalingo. La Snai, ad esempio, quota una vittoria dei ragazzi di Grassadonia a 2,40 volte l'eventuale scommessa effettuata, mentre un successo del Cesena viene pagato 3,25 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere. Il match si presenta quindi equilibrato e questo è confermato anche dalle quote che la Snai fornisce per un eventuale pareggio, che viene pagato 2,95 volte l'eventuale scommessa.

© Riproduzione Riservata.