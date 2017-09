Probabili Formazioni/ Milan Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Milan Roma (LaPresse)

Sarà Milan-Roma il big match della 7^ giornata del campionato di Serie A il cui fischio d’inizio è stato fissato a San Siro per le ore 18.00 di domenica 1 ottobre 2017. La partita si annuncia caldissima e non solo per la storia, il blasone e l’altissimo valore tecnico delle due formazioni: entrambe infatti si stanno lottando un posto un Champions League nella classifica del campionato, dopo i rispettivi impegni europei cercano una nuova conferma nella serie nazionale. Di Francesco pur con qualche giocatore indispbilbile è infatti alla ricerca di un 11 titolare, anche se le ultime sfide hanno dato segnali importanti al tecnico: Montella invece cerca conferme della bontà del progetto milanese, dopo le due débâcle contro Lazio e Sampdoria, (la seconda consumata con disonore). Di fatto risulta comunque difficile per entrambe le squadre immaginarlo schieramento dato che quest’anno sono stati davvero tanti i cambi: vediamo quindi quali potrebbero essere le probabili formazioni di Milan-Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE MILAN ROMA

La sfida tra Milan e Roma sarà visibile in diretta tv dalle ore 18.00 sia per gli abbonati Mediaset che quelli Sky: sul digitale terrestre l’appuntamento sarà al canale Premium Sport e Premium Sport HD, mentre su Sky la sfida sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Supercalcio (206), sky Calcio 1 (251). Diretta streaming video disponibile per gli abbonati di premium Play e Sky Go oltre che al portale Sportube,tv a cui però sarà necessario abbonarsi.

LE SCELTE DI MONTELLA

Partendo dai padroni di di casa va detto che il tecnico del Diavolo Vincenzo Montella rimane molto sotto pressione: nella sfida contro la Roma non può fallire a partire dalla formazione da mettere in campo. ata fiducia al 3-4-2-1va detto che tra i pali non potrà non esserci Gigio Donnarumma, mentre davanti al numero 99 altro elemento imprescindibile sarà Bonucci, accompagnati questa volta da Musacchio e Romagnoli, con il primo che prende il posto di Zapata, fuori forma. A centrocampo però Montella ritrova sia Kessie che Abate: la regia sarà quindi affidata a Biglia anche se l’ex capitano Montolivo dovrebbe tornare arruolabile con Ricardo Rodriguez a completare il reparto. In attacco al via lo schema che dovrebbe vedere protagonista Suso fresco di rinnovo e Kalinic, i due bomber rossoneri in campionato: a loro si unirà Bonavetura anche se l'ex Atalanta rischia il posto con Calhanoglu.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Benchè arrivano a San Siro con un ruolino di marca molto più lusinghiero i giallorossi sanno bene che contro il Milan non c’è spazio ad alcuna incertezza e presunzione. Lo sa bene anche il tecnico Di Francesco, che fatto alcuni cambi dovuti al doppio impegno in Europa oltre che alcuni elementi un po’ acciaccati cercherà di mettere in campo l’11 migliore che ha disposizione. Confermati chiaramente il 4-3-3 che vedrebbe Alisson tra i pali: in difesa qualche ballottaggio nonostante le assenze ancora importanti: Florenzi dovrebbe venir confermato dal primo minuto come Manolas e Fazio al centro mentre sulla destra Kolarov è ormai una scelta obbligata e il serbo on sta deludendo le aspettative. Grandi ballottaggi a centrocampo: qui de Rossi dovrebbe riprendere il ruolo in cabina di regia dopo l’uso di Gonalons in Champions League e con la colonna giallorossa non dovrebbero mancare Nainggolan e Strootman, anche se il terzetto non è confermatissimo almeno alla viglia dell’incontro. Qualche dubbio anche in attacco: Dzeko rimane titolare d’obbligo, ma l'annunciata assenza di Perotti rende pronti Under e Florenzi (con Peres quindi a coprire lo slot libero nelle retrovie).

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Rodriguez; Suso, Bonaventura; Kalinic. All Montella

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All Di Francesco

