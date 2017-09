Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: diretta tv, orario e ultime notizie live (Serie A 7^giornata)

Probabili formazioni Atalanta Juventus (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

La partita tra Atalanta e Juventus chiuderà di fatto la settima giornata del campionato di Serie A: un big match a Bergamo atteso per le ore 20.45, per chiudere in bellezza il turno del massimo campionato prima della sosta per le nazionali. La sfida è senza dubbio molto calda visti i forti legami che esistono tra le due società specialmente di mercato: entrambe le squadre inoltre sono di ritorno dai rispettivi impegni europei e questo fattore potrebbe risultare decisivo nello stilare le probabili formazioni della partita. Ad aggiungersi la volontà da parte della vecchia signora di raggiungere prima della sosta il punteggio pieno e quindi continua a contendere al Napoli la testa del campionato di serie A. In attesa di poter dare la parola la campo andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta-Juventus.

ATALANTA JUVENTUS, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La partita attesa alle ore 20.45 tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta tv sia su Mediaset Premium che su Sky: sul digitale terrestre l’appuntamento sarà su Premium sport e Premium Sport HD, mentre sulla tv satellitare la sfida sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Supercalcio (206) e Sky Calcio 1 (251). Diretta streaming video garantita per gli abbonati su Sky Go e Premium Play.

LE SCELTE DI GASPERINI

Nonostante l’impegno europeo per la sfida contro la Juventus il tecnico dell’Atalanta dovrebbe riconfermare i titolarissimi vista la ghiotta occasione. Approvato quindi il 3-4-1*2che vedrebbe in campo di fronte a Berisha lo stesso terzetto in difesa visto contro il Lione: spazio per Masiello e Caldara con Palomino scelto per prendere il posto di Toloi, che rimane in forse per via di qualche guaio fisico che lo ha tenuto fuori sempre giovedi in Europa. Nessun problema a centrocampo con De Roon e Freuler come al solito al centro del reparto e con Hateboer e Spinazzola dati per titolare sull’esterno, ma attenzione per l’ex Juventus che potrebbe rischiare il posto da titolare con Gosens. Le certezze granitiche per la Dea arrivano dall’attacco: Kurtic dato per titolare sulla trequarti vista anche la probabile assenza di Ilicic, con il Papu Gomez e Petagna punte di attacco.

GLI 11 DI ALLEGRI

Di fronte alla formazione nerazzurra Allegri potrebbe avere qualche problema a scegliere i suoi 11 titolari, visto il doppio impegno europeo e la coperta cortissima in alcuni settori della rosa. Dato per approvato comunque il solito modulo 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, dovremmo ora rivedere in corsia destra della difesa Lichtsteiner, che non era stato inserito nella lista Uefa , con uno tra Asamoah e Alex Sandro sulla sinistra. Al centro spazio invece per Chiellini unico vero punto fisso del reparto arretratati con Rugani a fargli compagnia. Per il centrocampo invece la cerniera dovrebbe essere composta dal solito Blaise Matuidi, altro punto fermo per Allegri con il rientrante Khedira: Dybala non mancherà sulla trequarti. Buone notizie arrivano dall’attacco dove contro l’Olympiacos si è fortunatamente Higuain sbloccato in area: con il bomber argentino prima punta dovremmo rivedere Mandzukic e Cuadrado, anche se il colombiano rischia il posto con Bernardeschi e Douglas Costa, dati in forse anche per la maglia del croato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. All Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain All. Allegri

© Riproduzione Riservata.