Probabili formazioni/ Chelsea-Manchester City: quote, le ultime novità live (Premier League 7^ giornata)

Inizia oggi il settimo turno del campionato di calcio inglese, e il piatto principale è ovviamente la sfida fra il Manchester City e il Chelsea. A partire dalle ore 18:30 di questa sera, in quel dello Stamford Bridge di Londra, i padroni di casa del Blues ospiteranno i Citizens. Una gara che vedrà di fronte due dei tecnici migliori al mondo, leggasi Guardiola da una parte, e Antonio Conte dall’altra. Molte anche le superstar in campo, come Alvaro Morata, che sta attraversando un magic moment, o il talento brasiliano dei Citizens, Gabriel Jesus. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di questa spettacolare sfida.

QUOTE E SCOMMESSE

Grande incertezza per la sfida di oggi, come sottolineato anche dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse italiana, Snai. Il successo del Chelsea, il segno 1, è dato a 2.50, ma un’eventuale vittoria del Manchester City a Londra, paga 2.75 volte la nostra puntata, una quota quindi molto simile a quella precedente. Il segno più alto dei tre è l’X, il pareggio, dato a 3.40. Vediamo anche il gol e il nogol, rispettivamente quotati 1.57 e 2.25. Infine, l’under e l’over, pari a 2.00 e 1.73.

CHELSEA: DAVID LUIZ ANCORA SQUALIFICATO

Il Chelsea si presenterà a Londra questa sera con la squadra al gran completo, ad eccezione di due assenti. Prima di tutto non ci sarà David Luiz, squalificato per tre giornate e all’ultimo turno da scontare, e poi l’infortunato Drinkwater, che dovrebbe tornare attorno a metà ottobre, in seguito all’infortunio al polpaccio. Antonio Conte dovrebbe mandare in campo la sua formazione tipo, un 4-3-3 con l’intoccabile Alvaro Morata al centro dell’attacco, spalleggiato da Pedro e Hazard sui due esterni. A centrocampo, invece, Moses sulla corsia di destra, e Marcos Alonso per la fascia sinistra. In mezzo, linea mediana formata da Bakayoko e Kanté. In difesa, infine, Cahill interno di sinistra con Azipilicueta a destra e in mezzo sembrerebbe essere in vantaggio il giovane Christensen sull’ex Roma, Rudiger.

MANCHESTER CITY: OUT AGUERO

In casa Manchester City si registra l’infortunio di Aguero. Il nazionale argentino ha subito un incidente in taxi, riportando la frattura di alcune costole, ed essendo quindi costretto a dare forfeit al big match di oggi (ne avrà per circa due mesi). In attacco giocherà quindi il gioiello brasiliano Gabriel Jesus, con Sané e Sterling a completamento del reparto più avanzato. In sostanza sarà un 4-1-4-1, con il centrocampo che sarà composto da De Bruyne e David Silva in posizione più avanzata rispetto alla linea mediana, mentre in cabina di regia andrà il solito Fernandinho, che si occuperà della doppia fase, offensiva e difensiva. In difesa le due fasce saranno occupate da Walker a destra e Danilo a sinistra, mentre in mezzo la coppia Otamendi-Stones. Infine la porta, dove troveremo Ederson. Out per infortunio, oltre ad Aguero, anche capitan Kompany e Mendy.

IL TABELLINO

Chelsea (4-3-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Kanté, Bakayoko, Marcos Alonso; Hazard, Morata, Pedro. All: Conte

A disp: Caballero, Eduardo, Rüdiger, Zappacosta, Scott, Clarke-Salter, Fàbregas, Kenedy, Batshuayi, Willian, Musonda

Indisponibili: Drinkwater

Squalificati: David Luiz

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Danilo; Fernandinho; Sané, De Bruyne, David Silva, Sterling; Gabriel Jesu,. All: Guardiola

A disp: Bravo, Mangala, Touré, Foden, Adarabioyo, Díaz, Delph, Gündogan, B. Silva, Zinchenko

Indisponibili: Company, Mendy, Aguero

Squalificati: -

