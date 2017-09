Probabili formazioni Serie A/ Suso e Kalinic contro la Roma, Napoli con i Tre Tenori, Higuain torna titolare?

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Chiuso il secondo turno dei gironi di Champions e di Europa League, è di nuovo tempo di campionato. In questo periodo, ormai, si viaggia a ritmi incredibili, con una gara ogni tre giorni, e a partire da domani incomincerà il settimo turno della stagione di Serie A 2017-2018. Due anticipi nella serata di sabato, per poi chiudersi con la sfida dei campioni d’Italia in carica della Juventus, che voleranno all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per vedersela contro i padroni di casa dell’Atalanta. Andiamo quindi a vedere insieme le probabili formazioni Serie A per questa tornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A SETTIMA GIORNATA

Si comincia domani sera, con l’anticipo delle ore 18:00 del Friuli fra i padroni di casa dell’Udinese e gli ospiti della Sampdoria. Mister Delneri, tecnico dei bianconeri, punta su un 4-4-2 con coppia d’attacco formata da Maxi Lopez e Lasagna. Ancora out Widmer, e in infermeria anche Fofana. Jankto e De Paul i due esterni a centrocampo. Nella Samp, invece, 4-3-1-2 con Quagliarella-Zapata coppia d’attacco più avanzata, supportati dal solito Gaston Ramirez. Panchina per Ricky Alvarez, in gol contro il Milan domenica scorsa.

Il posticipo di sabato sarà invece la sfida delle ore 20:45 fra il Genoa e il Bologna, in programma al Marassi. Juric dovrà rinunciare a Taarabt e Omeonga, entrambi squalificati dopo la sfida con l’Inter, e in attacco si affiderà alla coppia Pellegri-Ricci, con l’esperienza di Pandev a supporto. Da valutare le condizioni fisiche di Laxalt, Spolli e Veloso. Nel Bologna, invece, Mirante potrebbe saltare il match, con Da Costa che si sta già scaldando. 3-5-2 con Palacio in vantaggio su Destro e Di Francesco per una maglia da titolare, al fianco dell’intoccabile Verde.

La domenica verrà inaugurata dal solito match delle 12:30, in questo caso, la sfida del San Paolo fra il Napoli e il Cagliari. Sarri, come da copione, non stravolgerà l’undici titolare, mandando in campo un 4-3-3 con davanti il tridente obbligatorio Mertens in mezzo, con Callejon e Insigne sulle due corsie. A centrocampo, soliti ballottaggi Zielinski-Allan e Diawara-Jorginho, con i primi due leggermente in vantaggio, non avendo giocato martedì in Champions League. In difesa, invece, Maksimovic ancora in campo al posto dell’infortunato Albiol. Nel Cagliari, 4-3-1-2 con davanti la coppia d’attacco formata da Sau e Giannetti, con Joao Pedro sulla trequarti. Sempre titolare l’ottimo talento Barella.

L’Inter volerà a Benevento domenica pomeriggio alle ore 15:00 per sfidare gli omonimi padroni di casa. Spalletti conferma il suo classico 4-2-3-1 con i soliti dubbi a centrocampo e sulla trequarti. Probabile la coppia di mediani Borja Valero-Vecino, con Gagliardini in panca. Sulla trequarti, invece, bisognerà capire chi giocherà fra Brozovic e Joao Mario, con il primo in leggero vantaggio. Dalbert titolare sulla fascina sinistra, con Karamoh che partirà dalla panchina. Benevento che si schiererà invece con un 4-4-2 con Coda e Puscas terminali offensivi. Da valutare le condizioni fisiche di Ciciretti.

Il Chievo ospiterà al Bentegodi la Fiorentina, a partire dalle ore 15:00 di domenica pomeriggio. Maran manda in campo la squadra con il solito 4-3-1-2 con Valter Birsa nella classica posizione di trequartista, schierato dietro ai due attaccanti Inglese e Pucciarelli. Ancora out Meggiorini, pronto comunque al ritorno. Fiorentina con un 4-2-3-1 con Simeone punta centrale, spalleggiato sulla trequarti da Benassi, Thereau e Chiesa. Si rivede Badelj dopo la squalifica, nessun giocatore infortunato per Pioli.

La Lazio giocherà in casa contro il Sassuolo domenica alle ore 15:00. Inzaghi manda in campo un 3-5-1-1 con Immobile titolare inamovibile, spalleggiato da Luis Alberto, altro calciatore in grande forma dei biancocelesti. Lukaku e Marusic dovrebbero essere i due esterni a centrocampo. Tanti dubbi per quanto riguarda i vari Bastos, Basta, Milinkovic Savic e Nani, le cui condizioni fisiche andranno valutate nelle prossime ore. Sassuolo invece in campo con un 3-5-2 con Matri-Berardi coppia d’attacco, e il talento di casa Juve, Lirola, sull’out di destra a centrocampo. Squalificato Magnanelli.

Spal in campo domenica pomeriggio, dalle ore 15:00, nella sfida casalinga contro il Crotone. Per la partita in programma il tecnico dei ferraresi, Semplici, dovrebbe mandare in campo il suo solito 3-5-2, con Antonucci e Borriello in vantaggio su Paloschi e Bonazzoli. A centrocampo, solito Lazzari a fare su è giù sulla corsia di destra, con Costa schierato sulla fascia opposta. Il Crotone replicherà con un compatto 4-4-2 con Trotta e Simy in attacco, vista anche la pesante assenza di Tumminello, out per i prossimi 6 mesi, e le condizioni fisiche non perfette di Budimir.

Il Torino vuole tornare alla vittoria dopo la disfatta nel derby con la Juventus. Mihajlovic si affida al suo solito 4-2-3-1 con Belotti prima punta avanzata, e Iago Falque, Ljajic e Niang, schierati sulla linea dei trequartisti. Pesante assenza Baselli, squalificato dopo la gara con la Juventus, e anche le condizioni fisiche di Acquah saranno da valutare. L’Hellas Verona, invece, si presenterà all’Olimpico con il classico 4-3-3 con Pazzini in mezzo al tridente d’attacco, e Kean e Valoti sulle due fasce. Solo panchina per Cerci, mentre si rivede Zuculini, tornato arruolabile dopo l’infortunio. Da valutare le condizioni di Bianchetti e Bessa.

Il Milan ospiterà la Roma dalle ore 18:00 allo stadio San Siro, vero big match di questo turno. Per la gara in questione, mister Montella manderà in campo un 3-5-1-1 con Kalinic in posizione più avanzata, spalleggiato dallo spagnolo Suso, fresco di rinnovo. A destra giocherà Abate, con gli intoccabili Biglia e Kessie in mezzo, e Bonaventura e Ricardo Rodriguez a completare il reparto. Nella Roma, ancora assente Schick, davanti spazio al tridente composto dall’ex El Shaarawy, con Dzeko e Defrel. Da valutare le condizioni fisiche di Perotti, non al meglio.

Infine il posticipo di Bergamo fra l’Atalanta e la Juventus. Allegri potrebbe schierare Higuain nuovamente fra i titolari, dopo la prova convincente in Champions League contro l’Olympiacos. Potrebbe dare forfeit Cuadrado, non al 100%, e a quel punto giocheranno Douglas Costa a destra, Dybala in mezzo, e Mandzukic a sinistra. Ancora panchina per Bernardeschi, mentre out Pjanic, infortunatosi nelle scorse ore. Nell’Atalanta, 3-4-1-2 con Petagna favorito su Cornelius per una maglia da titolare, Gomez al suo fianco, e Kurtic in posizione più arretrata. Cristante in panchina, mentre Spinazzola dovrebbe partire dal primo minuto.

