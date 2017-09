Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite: attenzione a Milan-Roma (7^ giornata)

Pronostici Serie A (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A

Prima di fermarsi per una settimana per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista in questo weekend del 30 settembre e 1 ottobre con la settima giornata della tornata di andata con tanti incontri messi in programma davvero interessanti tra cui il big match Milan-Roma. Prima però di analizzare nel dettaglio quote e scommesse delle sfide controlliamo cosa prevede per questo turno il calendario: saranno infatti solo due gli anticipi del sabato ovvero Udinese-Sampdoria in programma per le ore 18.00 e Genoa-Bologna attesa alle ore 20.45. 8 quindi gli incontri del sabato con il lunch match tra Napoli e Cagliari al San Paolo alla ore 12.30 e 5 partite previste per le ore 15.00 ovvero Benevento-Inter, Chievo-Fiorentina, Lazio-Sassuolo, Spal-Crotone e Torino-Verona. La 7^ giornata si chiuderà poi alle ore 18.00 con il big match a San Siro Milan-Roma e con la sfida serale alla ore 20.45 tra Atalanta e Juventus. Andiamo ora a vedere partita per partita chi secondo il pronostico saranno i vincitori in questa settima giornata del campionato di Serie A.

UDINESE SAMPDORIA

Benchè il fattore Dacia Arena potrebbe favorire i bianconeri va detto che la compagine di Giampaolo si presenta in campo nella 7^ giornata favorita da un ottimo ruolino di marcia (3 vittorie e due pari negli ultimi 5 incontri), oltre che un’ottima piazza in classifica con la settima posizione a 11 punti (contro il 17^ piazzamento a 3 punti dell’Udinese).

GENOA BOLOGNA

Complice il fattore campo e le belle prestazioni messe in campo negli ultimi turni pare che i grifoni posano ambire al primo successo stagionale contro il Bologna. Va però precisato che classifica e risultati ottenuti a parte (i felsinei occupano l’11^ piazzamento a 8 punti e 6 lunghezze di vantaggio sul genoa) che gli emiliani anche fuori casa risultano un avversario abbastanza ostico da affrontare.

NAPOLI CAGLIARI

Per la partita al San Paolo il pronostico è solo ed esclusivamente a favore degli azzurri: fattore campo, qualità della rosa, prima posizione in classifica e stato di forma sono solo alcuni degli elementi che giocano a favore della squadra di Sarri. A ciò si aggiunge anche la bella vittoria per 3-1 registrata in casa contro il Feyenoord in Champions League che ha allontanato alcuni fantasmi nello spogliatoio.

BENEVENTO INTER

Nonostante il fattore campo avverso e una partita contro il Genoa non troppo brillante alle spalle, l’Inter di Spallettii si presenterà in casa del Benevento da favorita sulla carta. Dopo tutto i nerazzurri sono terzi in classifica con 16 punti mentre gli stregoni non hanno ancora messo a bilancio 1 punto, avendo incassato ben 16 reti finora.

CHIEVO FIORENTINA

Fattore campo a parte nella sfida contro il Chievo la fiorentina di Pioli dovrebbe trovare la terza vittoria della stagione, ma ci sono alcuni fattori da considerare, a partire dallo stato di forma. I clivensi, decimi a 8 punti tornano in casa avendo realizzato un successo e due pari negli ultimi tre turni e c’è tanta voglia di realizzare un nuovo successo in casa dove finora i gialloblu non hanno convinto.

LAZIO SASSUOLO

Inzaghi dovrà fare i conto con il doppio impegno e alcune assenze di peso in rosa ma all’Olimpico nella sfida contro i neroverdi il pronostico sorride alla compagine biancoceleste. A pesare oltre che il livello tecnico della rosa a disposizione anche i risultati fin qui messi a bilancio: la Lazio è quarta in classifica con 13 punti e 4 vittorie ottenuti negli ultimi 5 turni, mentre il Sassuolo ha raccolto finora 4 punti e un solo successo.

SPAL CROTONE

Sfida ai bordi della zona rossa della classifica quella tra Spal e Crotone il cui esito appare abbastanza aperto: i primi hanno a favore il fattore campo, dove però hanno raccolto un solo successo, ma scontano 4 sconfitte di fila alle spalle. Il Crotone invece arriverebbe al Mazza con la prima vittoria stagionale a dare coraggio agli uomini di Nicola.

TORINO VERONA

Pur senza Baselli (espulso) il Torino di Mihajlovic non dovrebbe aver problemi a trovare la quarta vittoria in stagione contro il Verona che sconta un passaggio in A affatto semplice: i granata dopo tutto sono 8^ in classifica con 3 vittorie e un pari negli ultimi 5 match disputati, mentre i gialloblu sono penultimi con solo due pari realizzati nella stagione.

MILAN ROMA

Per il big match della 7^ giornata di Serie A il pronostico appare abbastanza in dubbio: i rossoneri hanno dalla propria il fattore campo ma anche tanta pressione attorno allo spogliatoio. La classifica non ci aiuta dato che le due squadre si trovano appaiate a 12 punti: i rossoneri però negli ultimi 5 incontri hanno raccolto due sconfitte di cui l’ultima domenica scorsa con la Sampdoria al termine di una gara davvero deludente.

ATALANTA JUVENTUS

Benchè Bergamo sia un terreno ostico per i bianconeri, a conti fatti i Campioni d’Italia non dovrebbero mancare nel risultato. La Vecchia Signora è seconda in campionato ma a pieni punti e nonostante qualche assente importante e il doppio impegno di Champions non dovrebbe perdere terreno nella corsa al titolo in questo turno.

