Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (7^giornata, oggi 30 settembre 2017)

Pronostici Serie B (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B. Ultimo sforzo prima di una settimana di sosta per le nazionali: il campionato di Serie B torna in campo oggi sabato 30 settembre 2017 con la 7^ giornata di andata. Prima di vedere per le quote le scommesse fissate alla vigilia per le partite della cadetteria riepiloghiamo un attimo il programma: dopo l’anticipo del venerdì tra Parma e Salernitana, saranno ben 8 gli incontri previsti con fischio d’Inizio per tutti alle ore 15.00. Scenderanno in campo a quell’ora quindi Ascoli-Palermo, Avellino-Empoli, Brescia-Perugia, Carpi-Pescara, Cittadella-Entella, Pro Vercelli-Cesena, Spezia-Bari e Ternana-Venezia. Fatti i giusti caldi saranno quindi due i posticipi, ovvero Foggia-Novara attesa domenica 1 ottobre alle ore 15.00 e per il Monday night la sfida tra Frosinone-Cremonese. Diamo ora uno sguardo nel dettaglio, partita per partita, ai pronostici fissati dalla nostra redazione per gli incontri della 7^ giornata di Serie B per oggi 30 settembre.

PRONOSTICO ASCOLI PALERMO

Nonostante il fattore campo per la sfida tra Ascoli e Palermo, il pronostico è tutto per i rosanero freschi di retrocessione dal campionato di Serie A. A favore dei siciliani va innanzitutto la qualità della rosa oltre che i risultati finora ottenuti che hanno portato il Palermo alla terza piazza 12 punti e 6 lunghezze di vantaggio sul Picchio, 18^, anche se ha appena realizzato il secondo successo della stagione contro il Cesena.

PRONOSTICI AVELLINO EMPOLI

Per la sfida con l’altra retrocessa dalla serie A il pronostico appare meno aperto: in casa infatti l’Avellino finora ha conseguito 2 successi e un pareggio e vanta in classifica 10 punti e un buon ruolino nei risultati. Bilancio appena più positivo per l’Empoli che però sconterà il pubblico avverso: i toscani ora sono quarti a 11 punti e desiderosi di dimenticare la débâcle del turno precedente con il Cittadella.

PRONOSTICO BRESCIA PERUGIA

I grifoni scenderanno in campo ben motivati, anche fuori casa, a difendere la prima posizione nella classifica della cadetteria. Al Rigamonti quindi il pronostico sorride proprio agli umbri a quota 13 punti contro i 6 della leonessa che pure in casa non riesce a brillare avendo raccolto finora in stagione appena un successo e tre pareggi.

PRONOSTICO CARPI PESCARA

Classifica, punti e fattore campo concedono al cari la palma di favorito: i falconi dopo tutto approdano a questo 7^ turno dalla quinta piazza con 3 successi 4 risultati ultimi trovati nelle ultime 5 giornate. Al contrario il Pescara di Zeman pur regalando emozioni è solo 11^ con 7 punti e 4 pareggi come ultimi risultati ottenuti.

PRONOSTICO CITTADELLA ENTELLA

Nel 7^ turno i granata vogliono confermare di fronte al proprio pubblico la striscia di risultati positivi appena inaugurata, a spese dell’Entella ovviamente che parte sfavorita dal pronostico. Il Cittadella dopo tutto vanta la sesta piazza benché negli ultimi 5 giornate di campiaonto ha raccolto appena 2 vittorie. Da parte loro i liguri arrivano da tre risultati ultimi conseguiti, dove si conta però anche l’unica vittoria ottenuta finora.

PRONOSTICO PRO VERCELLI CESENA

Sfida tra piccole al Piola nella settima giornata, dove di trovano faccia a faccia le ultime due squadre della cadetteria. E’ senza dubbio molto complicato in questo caso stilare un pronostico visto che i piemontesi sono 22^ con 2 punti (2 pari nelle ultime 5 giornate, mentre i romagnoli sono 21^ a 4 punti (si conta anche una vittoria su Avellino, ma in casa).

PRONOSTICO SPEZIA BARI

Sfida aperta tra Spezia e Bari in questo turno della Serie B: a favore dei liguri gioca il fattore campo, dove finora hanno raccolto gli unici due successi finora messi a statistiche e che di fatto hanno portato i liguri alla 14^ piazza. Di contro il Bari che pure ha 9 punti e occupa la 8^ posizione, fuori casa fatica a brillare visto che ha raccolto ben due KO.

PRONOSTICO TERNANA VENEZIA

Sfida intensa al Liberati tra Ternana e Venezia, con i padroni di casa che pur partendo dalla ventesima pozione di fronte al proprio pubblico ha raccolto due esiti positivi tra cui l’unica vittoria a bilancio finora. Da parte veneta va però detto che la formazione di Inzaghi neopromossa pur vantando 7 punti e una posizione migliore al confronto dei rossoverdi, arriva in Umbria da una striscia di esiti non troppo esaltanti.

© Riproduzione Riservata.