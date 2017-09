Psg Bordeaux/ Streaming video, diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Psg-Bordeaux - LaPresse

Psg Bordeaux si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 settembre: la partita del Paris Saint Germain costituisce naturalmente il piatto forte dell’ottava giornata della Ligue 1 2017-2018, che vede al comando della classifica proprio la squadra parigina con 19 punti nelle precedenti sette partite, nelle quali Unai Emery ha raccolto sei vittorie e un pareggio. Un cammino quasi perfetto per il Psg, a maggior ragione se si considera la partenza lanciata in Champions League, ma d’altronde questo è quasi un obbligo dopo la faraonica campagna acquisti estiva che ha portato Neymar e Mbappé a Parigi. Quanto al Bordeaux, gli ospiti proveranno a ripetere l’impresa finora riuscita solamente al Montpellier, nella consapevolezza però che sarà molto difficile portare a casa un risultato utile dal Parco dei Principi.

PSG BORDEAUX: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita fra Paris Saint Germain e Bordeaux per l’ottava giornata della Ligue 1 sarà visibile in diretta tv. Tutti gli appassionati del calcio francese, o almeno dello stellare Psg, potranno gustarsi il match con fischio di inizio alle 17.00 con ampia copertura sulla pay-tv del digitale terrestre, sintonizzandosi su Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD in alta definizione. Una visione rivolta esclusivamente agli abbonati a Premium, che potranno usufruire anche dell’app Premium Play per seguire il match in diretta streaming video su pc, smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Psg mercoledì sera ha stravinto contro il Bayern Monaco, causando anche l’addio di Carlo Ancelotti ai bavaresi, di conseguenza in linea di massima ci attendiamo la stessa formazione di partenza, anche se Una Emery potrebbe anche permettersi un po’ di turnover senza abbassare la qualità della sua squadra. Comunque, teniamo come punto di riferimento la formazione di mercoledì: in porta Areola; davanti a lui la linea difensiva a quattro e molto brasiliana con Dani Alves a destra, centrali Thiago Silva e Marquinhos, Kurzawa sulla fascia mancina. Il centrocampo invece è molto italiano, con Thiago Motta e Verratti insieme a Rabiot, mentre davanti ovviamente i tre tenori, Cavani e i due nuovi e carissimi acquisti estivi Neymar e Mbappé, anche se spingono per un posto da titolare anche Draxler (magari a centrocampo) e Di Maria.

Per il Bordeaux possibile uno speculare modulo 4-3-3, anche se inevitabilmente con meno qualità a disposizione dell’allenatore Jocelyn Gourvennec. In porta Costil, protetto da una linea difensiva a quattro che possiamo ipotizzare composta da Sabaly, capitan Toulalan, Jovanovic e Pellenard. A centrocampo potrebbe esserci il terzetto formato da Sankharé, Otavio e Lerager, mentre i dubbi si concentrano in attacco, dove ci sono cinque candidati per tre maglie. Nella scorsa giornata Cafu e Mendy hanno segnato entrando dalla panchina e dunque avanzano la loro candidatura al pari di Malcolm, De Preville e Kamano.

PRONOSTICO E QUOTE

Quanto al pronostico sull’esito della partita fra Paris Saint Germain e Bordeaux, andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Pronostico che è naturalmente nettamente favorevole al Psg, tanto da quotare il segno 1 a 1,13, mentre per il segno 2 che indica la vittoria del Bordeaux al Parco dei Principi si salirebbe fino alla bellezza di 16,00 volte la posta in palio, ma bisogna avere coraggio per puntarci. L’ipotesi intermedia è il pareggio, infatti per il segno X la quota proposta è di 9,00, opportunità certamente stuzzicante per gli scommettitori, ma anche questa complicata sulla carta.

