Reggiana Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Reggiana Sambenedettese, partita diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, si gioca oggi pomeriggio, sabato 30 settembre alle ore 16.30 come anticipo per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. In campo due formazioni che sembrano avere le carte in regola quanto meno per rientrare nella battaglia per i play off. In questo momento la classifica vede gli ospiti al sesto posto con 9 punti frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte con 7 gol fatti e 5 incassati mentre la Reggiana che ha giocato una gara in meno, ha conquistato 4 punti con una sola vittoria, un pareggio e 2 sconfitte (3 gol segnati e 4 subiti). Il momento di forma degli emiliani non è eccellente in quanto sono reduci dalla sconfitta subita per 1-0 sul campo del Renate ed in casa ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta. Anche la Sambenedettese non gode di un eccellente stato di forma venendo da due sconfitte di fila subite dalla Fermana per 2-0 ed in casa per 1-0 ad opera del Padova (non va in rete da oltre 180 minuti). Il rendimento esterno al momento è incostante con una vittoria ed una sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SAMBENEDETTESE

Per quanto concerne le probabili formazioni, la Sambenedettese dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 4-3-3. Uno schieramento che in realtà in fase di non possesso diventare un 4-5-1 per coprire al meglio tutte le zone di campo. Dunque in porta Aridita con davanti a lui la coppia di centrali che salvo stravolgimenti dell’ultima ora dovrebbe vedere Patti e Conson. Pochi i dubbi anche per quello che riguarda le corsie laterali con Mattia a desta e Tomi a sinistra. Maggiori sono i ballottaggi in mediana con lo sloveno Bacinovic che potrebbe riposarsi lasciando spazio a Sorrentino con Bove sul centrosinistra e Damonte. In avanti grande sacrificio per gli esterni che saranno chiamati nel fare al meglio le due fasi: a destra Di Massimo in vantaggio su Esposito, Miracoli punto di riferimento centrale mentre Valente andrà a spingere sulla sinistra.

La Reggiana invece dovrebbe adottare un 4-2-3-1 che almeno dal punto di vista teorico dovrebbe lasciare presupporre una maggiore predisposizione offensiva. In porta Facchin con Ghiringhelli a fungere a terzino destro, uno tra Panizzi e Bobb sul lato mancino e nel mezzo al fianco di Spano dovrebbe farcela Crocchianti. A centrocampo i due mediani saranno Genevier e Bovo (non è da escludere l’utilizzo di Riverola) mentre a sostegno della punta centrale Altinier andranno ad agire Carlini a sinistra, Cesarini nel mezzo e Napoli sulla destra.

PRONOSTICO E QUOTE, IL PRONOSTICO

La Snai come del resto la maggior parte delle agenzie di scommesse, hanno proposte delle quote per questo evento dalle quali si evince come la Reggiana parta con i favori dei pronostici. Nello specifico la vittoria dei padroni di casa darebbe diritto ad una quota del 2,30 mentre il successo in esterna della Sambenedettese viene valutata intorno al 2,90 a fronte di un pareggio fissato a 3,05. L’Under 2,5 viaggia sulla quota 1,67 mentre l’Over 2,5 è a 2,00.

