Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (7^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, anticipi 7^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 è pronta a vivere la sua settima giornata: sarà un turno importante, perchè anticiperà una nuova sosta per gli impegni delle nazionali e, almeno sulla carta, segnerà un ideale punto nel quale tracciare qualche bilancio sulla prima parte della stagione. Come sempre sono previsti due anticipi: sabato 30 settembre allora le partite del settimo turno si aprono alle ore 18 con Udinese-Sampdoria, mentre alle ore 20:45 sarà la volta di Genoa-Bologna. Impegnate le due genovesi, che hanno aperto il loro campionato con risultati ben diversi e attraversano due distinti momenti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RIDULTATI CLASSIFICA SERIE A: LE GENOVESI

Per l’appunto, la Sampdoria sta vivendo un grande momento: i blucerchiati sono una delle quattro squadre ancora imbattute in questa Serie A e, con tre vittorie e due pareggi, occupano il settimo posto in classifica con una partita in meno, quella di Marassi contro la Roma. Una grande partenza che non è una novità per la Sampdoria, che già nelle due stagioni precedenti aveva stupito tra fine estate e inizio autunno; la vittoria sul Milan ha però lanciato una squadra che punta con decisione all’Europa e ha i suoi tanti giovani con un anno di esperienza in più. Momento invece complicato per il Genoa, che insegue ancora la prima vittoria in campionato: Ivan Juric aveva già vissuto un esonero l’anno scorso ed era tornato in tempo per tornare la squadra, adesso il suo Grifone è mestamente in zona retrocessione con appena due pareggi. Sta anche girando male: la scorsa domenica a San Siro il Genoa ha subito gol praticamente allo scadere.

LE AVVERSARIE

Non sta certo l’Udinese: partenza a rilento per Gigi Delneri, che non riesce a trovare conferme da un gruppo che pure è lo stesso della passata stagione al netto di qualche partenza (su tutte quella di Duvan Zapata). La squadra ha valore, ma nonostante un calendario anche favorevole si è persa per strada: una sola vittoria e tante sconfitte pesanti, quello che più preoccupa è la fase difensiva visto che i gol incassati sono già 13 (terzultimo reparto della Serie A). Il Bologna invece esplora la metà della classifica: i felsinei sono reduci dal colpo di Reggio Emilia e, vincendo la seconda partita in trasferta, si sono portati in nona posizione. Roberto Donadoni è una garanzia in panchina: la squadra segna poco (appena 5 gol) e aspetta di ritrovare il miglior Mattia Destro, ma nel frattempo fa risultati. Da valutare la tenuta nel lungo periodo: il Bologna infatti arriva da due stagioni in cui, una volta messosi al riparo da spiacevoli sorprese, ha mollato gli ormeggi e ha peggiorato la sua posizione nella graduatoria finale.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 7^ GIORNATA

ore 18:00 Udinese-Sampdoria

ore 20:45 Genoa-Bologna

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli, Juventus 18

Inter 16

Lazio 13

Roma*, Milan 12

Sampdoria*, Torino 11

Atalanta, Chievo, Bologna 8

Fiorentina 7

Cagliari 6

Spal, Sassuolo, Crotone 4

Udinese 3

Genoa, Verona 2

Benevento 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.