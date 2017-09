Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore (7^ giornata)

Risultati Serie B 2017-2018 (LAPRESSE)

La Serie B torna in campo in questo fine settimana con le partite della settima giornata. Si è già giocato ieri sera l'anticipo del venerdì che ha visto il risultato di 2-2 tra Parma e Salernitana. Oggi pomeriggio ci attendono ben otto partite, tutte con fischio d'inizio al classico orario delle 15.00: Ascoli-Palermo, Avellino-Empoli, Brescia-Perugia, Carpi-Pescara, Cittadella-Virtus Entella, Pro Vercelli-Cesena, Spezia-Bari e Ternana-Venezia. Infine ci saranno i due tradizionali posticipi: il priomo sarà domani, domenica 1 ottobre, alle ore 15:00 Foggia-Novara, mentre il match di lunedi 2 ottobre alle ore 20:30 sarà Frosinone-Cremonese.

RISULTATI SERIE B: I BIG MATCH

Le partite di cartello in questa settima giornata sono due: Brescia-Perugia e Avellino-Empoli. La capolista Perugia, guidata da uno strepitoso Han, fa visita al Brescia del bomber Caracciolo. Per gli umbri una trasferta non certo agevole in terra toscana. Il Brescia, nonostante un attacco che segna con il contagocce, ha una difesa di ferro, sono infatti solo quattro le reti subite fino ad ora. Avellino ed Empoli promettono spettacolo in campo. I rispettivi attacchi hanno siglato dodici reti a testa e la vocazione offensiva delle due compagini penalizzano le rispettive difese. L'Avellino ha iniziato alla grande la stagione e proverà a battere l'Empoli reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella. La compagine campana potrebbe essere la sorpresa stagionale.

CACCIA A PERUGIA E FROSINONE

La serie B riparte con la settima giornata. In testa alla classifica troviamo Perugia e Frosinone appaiate a quota 13 punti. Bellissima la sfida tra le due compagini fino ad ora che comandano la serie B grazie a difese ben collaudate e attacchi prolifici. Sono infatti quattordici e undici le reti siglate dai rispettivi attacchi contro le cinque e sette reti subite. Dietro di loro troviamo il Palermo di mister Tedino ad un punto ed Empoli e Carpi a due lunghezze. La compagine rosanera ha un potenziale enorme e una volta trovato il giusto equilibrio può diventare la squadra da battere. Empoli e Carpi sono invece due compagini estremamente diverse. La compagine toscana punta molto sulla fase offensiva mentre il Carpi ha una difesa di ferro. La lotta per la promozione è spettacolare.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 7^ GIORNATA

Venerdi 29 settembre

Parma-Salernitana 2-2

Sabato 30 settembre

Ore 15:00 Avellino-Empoli

Ore 15:00 Ascoli-Palermo

Ore 15:00 Brescia-Perugia

Ore 15:00 Carpi-Pescara

Ore 15:00 Cittadella-Virtus Entella

Ore 15:00 Pro Vercelli-Cesena

Ore 15:00 Spezia-Bari

Ore 15:00 Ternana-Venezia

Domenica 1 ottobre

Ore 15:00 Foggia-Novara

Lunedi 2 ottobre

Ore 20:30 Frosinone-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Perugia, Frosinone 13

Palermo 12

Empoli, Carpi 11

Cittadella, Avellino 10

Bari, Parma 9

Cremonese 8

Pescara, Salernitana, Venezia, Spezia 7

Brescia, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Foggia 6

Ternana 5

Cesena 4

Pro Vercelli 2

